La niña de 11 años embarazada tras ser violada que reabre el debate del aborto en Bolivia

En las últimas horas, desde el Arzobispado de Santa Cruz se emitió un comunicado en el que se hace referencia a este caso doloroso y en el que en una primera instancia se expresa el más “firme repudio por la brutal violación” de la niña. Al mismo tiempo se manifiesta “dolor, cercanía y solidaridad a la niña, a su madre personas que la aman”.

“La violación, además de lesionar profundamente el derecho de cada persona a su dignidad, libertad e integridad física y moral, atenta contra la justicia y la caridad; cuanto más si, como en este caso, se trata de una niña inocente. Instamos a las autoridades correspondientes para que no quede impune tan grave y detestable delito”, señala un pasaje del comunicado.

La vida sagrada de dos personas inocentes

Con respecto al debate suscitado a raíz del aborto, se indica:

“La situación es muy compleja y dramática, ya que está en juego la vida sagrada de dos personas inocentes e indefensas: la de la niña mamá y la de la criatura en su seno materno. Ambas son vidas humanas independientes y la persona humana dentro del vientre materno no es el culpable del abuso a su madre. Un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación, ni da tranquilidad a las conciencias, por el contrario, deja heridas psicológicas más graves y para largo tiempo”.

Finalmente, desde la Iglesia se recuerda que la niña y la madre han decidido continuar con el embarazo, por lo cual pide que la decisión sea respetada.

“Tenemos conocimiento que la niña y su madre han manifestado que quieren que la criaturita en gestación viva y no se realice el aborto, por eso su voluntad debe ser obligatoriamente respetada”, añade.

“La única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor de las dos vidas. En tal sentido, la Iglesia ofrece acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes, Madre María, asegurando el apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo post-maternidad”, se concluye.