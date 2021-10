“Creo que la misión de la Iglesia, tal como se celebra en el Domund, es compartir el pan de la generosidad”, continuaba su intervención el pregonero del Domund 2021 poniendo como ejemplo a la Madre Teresa, santa Teresa de Calcuta y cómo: “el pan de los misioneros es el pan de los pobres, y el pan de los pobres es el pan de los misioneros”.

Pepe Rodríguez explicó que se imagina a los misioneros “compartiendo la comida, suficiente o escasa, con aquellos entre quienes viven y trabajan; muchas veces, dándola, y otras, recibiéndola de la hospitalidad de la gente sencilla: La comida es reunión, fraternidad, cercanía, y todo eso es evangelización”.

El trabajo en el equipo del mejor chef del mundo

En su reflexión continuó hablando de los valores del equipo de cocinas y cómo “nada puede funcionar igual sin esa aportación de cada uno”: “la importancia de escuchar, de aportar, de estar aprendiendo siempre; la importancia del sacrificio, de volverlo a intentar, de trabajar sin tirar la toalla; la importancia de superarnos y de ayudar a que otros se superen y nos superen, sin generar dependencias”.

Por eso, explica, es fundamental el compañerismo y muestra que “ese compañerismo tiene un nombre específico: ellos no van por libre, sino siempre integrados en un equipo de cocinas, que es la Iglesia; un equipo que une, pero en el que cada cual conserva su propia personalidad, de modo que sea una riqueza para todos”.

“Hay que decir que los misioneros tienen como Jefe de Cocina al mejor Chef del mundo. Un Chef que se da a conocer en Caná, en un banquete de bodas, pero —agárrense—, además, como sumiller. Un Chef que no pierde de vista el punto de sal, hasta tal extremo que pide a sus discípulos que seamos la sal de la tierra. Un Chef que organiza banquetes no solo para la BBC —bodas, bautizos y comuniones—, sino hasta para celebrar que vuelva a casa un hijo calavera, como, por ejemplo, cualquiera de nosotros. Un Chef al que nada más resucitar no se le ocurre otra cosa que dar una oportunidad a su equipo de aprendices, con la comanda: “Muchachos, ¿tenéis pescado?”, explica.

Y ahí es cuando Pepe Rodríguez explicó que los misioneros son una “pinches aventajados”: “que, con unos medios irrisorios, consiguen resultados que ni logran, ni pueden explicarse, los Gobiernos y las instancias internacionales”.