¿Se puede invertir cumpliendo con el magisterio de la Iglesia Católica?

Sin embargo, algunos pensamos que hay que dar un paso más, pues una inversión meramente sostenible no resulta suficiente y se debe avanzar con firmeza hacia una inversión moralmente responsable (¿qué sentido tiene invertir en una empresa que reduce sus emisiones de CO2 pero que investiga con embriones humanos?).

Los bancos y gestoras de fondos de inversión se han dado cuenta de esta tendencia creciente y quieren ofrecer soluciones a clientes que demandan cumplir con criterios morales.

Por esta razón en nuestra empresa de asesoramiento financiero Altum Faithful Investing creamos Altum Explorer, una plataforma online dirigida a cliente profesional (bancos y gestoras de fondos). Permite a estas entidades crear carteras y fondos de inversión que no entren en conflicto con el magisterio católico para poder ofrecérselos a sus clientes.

– Este planteamiento estratégico tuvo que ser muy meditado. ¿Qué misión, visión y valores os llevaron a crear esta plataforma?

La plataforma Altum Explorer tiene como misión ayudar a los portfolio managers a construir carteras con profesionalidad, aplicando las reglas de diversificación, riesgo y rentabilidad adecuadas y siempre en consonancia con la Doctrina Social de la Iglesia.

De hecho, una de las características más valoradas de la herramienta es que, si un gestor de fondos quiere invertir en una determinada compañía pero ésta incumple, la plataforma propone al gestor 5 alternativas con las mismas características que no entren en conflicto con la moral católica.

Inversión y fe, de la mano

Desde un punto de vista vocacional, en nuestra empresa Altum Faithful Investing hemos querido aportar nuevos estándares de inversión que permitan poder invertir con libertad (entendida como la capacidad de elegir el bien, en este caso concreto, compañías éticamente responsables) y en coherencia con la fe profesada. Estamos convencidos de que inversión y fe no sólo pueden, sino que deben ir de la mano.

Con el lanzamiento de la plataforma Altum Explorer, las entidades financieras tienen a su disposición la posibilidad de ofrecer para clientes con sensibilidad católica un producto de inversión que no comprometa su integridad.

Por ello, invitamos al cliente particular, al cliente minorista, a que pregunte siempre a su asesor financiero o a su banco no sólo por productos de inversión que procuren un correcto cuidado del medio ambiente; sino que se atrevan a “remar mar adentro” (duc in altum) y pidan productos que se adecúen a sus criterios morales.

Con la tecnología y la información disponible hoy día y que hemos incorporado a nuestra plataforma Altum Explorer,ahora sí es posible dar un paso más hacia una inversión coherente con la fe profesada, pudiendo así ofrecer testimonio cristiano también a la hora de invertir.

– ¿De dónde nace la idea? ¿Existía en el mercado una demanda o surge como una necesidad ética a proponer al mercado?

Desde hace casi cuatro años nuestra empresa de asesoramiento financiero ofrece a sus clientes (principalmente instituciones religiosas o entidades con sensibilidad católica) servicios en materia de inversión.