Los pasajeros aplauden a los pilotos después de un vuelo de 36 horas, 3 carreras y bloqueo en el avión

El intercambio de videos en las redes sociales es relativamente frecuente en el que los pasajeros aplauden a los pilotos después de aterrizajes seguros en circunstancias complejas. Y son merecidos aplausos: una señal de que todo salió bien y de que hay gratitud en las personas incluso en situaciones de estrés, molestias y, a menudo, daños por retrasos.

Eso es lo que sucedió la semana pasada con un vuelo de British Airways que debería haber demorado 11 horas entre Londres y Hong Kong, pero solo logró aterrizar en el destino después de 36 horas.

Cuando el avión se acercaba al aeropuerto internacional Check Lap Kok, los fuertes vientos causados ​​por un tifón frente a la costa china obligaron a ese y a varios vuelos más a desviarse a otros aeropuertos. Según el sitio web de Aeroin , los pilotos británicos hicieron dos intentos fallidos de aterrizaje. Terminaron teniendo que partir hacia Manila, Filipinas, donde aterrizaron aproximadamente una hora y media después.

La tripulación y los pasajeros, sin embargo, tenían otro problema que enfrentar. Si desembarcaban, tendrían que ponerse en cuarentena como se requiere a todos los viajeros que llegan a Filipinas. Además, también tendrían que sufrir las limitaciones de entrada de Hong Kong aplicables a todos los pasajeros de Filipinas.

Por lo tanto, no se permitió desembarcar a nadie. Mientras esperaban que pasara la tormenta tropical Lionrock, todos tuvieron que pasar otra larga noche dentro de la aeronave parada en el aeropuerto. No fue hasta media mañana, con mejores condiciones climáticas en Hong Kong, que el avión logró despegar.

A pocos metros del aterrizaje, sin embargo, los pilotos tuvieron que abortar por tercera vez el aterrizaje en la ciudad autónoma china. Finalmente, en el cuarto intento, el aterrizaje fue exitoso y el aplauso de los pilotos resonó entre los pasajeros cansados ​​pero aliviados.

Applause in HK for @British_Airways fantastic crew BA31. 36 hrs, aborted landings and a night on board in Manila. Thank you all. @tripperhead@Transit_Jampic.twitter.com/fsfsgwDtDb