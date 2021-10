5 claves del Papa Francisco para la educación del futuro

En el día del docente, el Papa habló a los representantes de varias religiones sobre una educación inclusiva y fraterna. El Papa promueve el Pacto Educativo Global

La educación nos compromete a no usar nunca el nombre de Dios para justificar la violencia y el odio hacia otras tradiciones religiosas. Lo dijo el Papa Francisco hoy, 5 de octubre de 2021, en la Jornada Mundial de los docentes instituida por la UNESCO.

El Papa invitó a condenar cualquier forma de fanatismo o de fundamentalismo y a defender el derecho de cada uno a elegir y actuar según su propia conciencia. Sus palabras tuvieron lugar en la Sala Clementina ante un grupo de representantes de las religiones del mundo invitados al Vaticano para promover el Pacto Educativo Global.

El Patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, el jeque Ahmad Muhammad Al-TAYYEB Gran Imán de la Universidad de Al-Azhar, (Islam), el rabino Noam Marans, Comité Judío Internacional de Consultas Interreligiosas, el Ayatolá Prof. Seyed Mostafa Mohaghegh Damad, Jefe del Departamento de Estudios Islámicos, Academia de Ciencias, Teherán, se cuentan entre los invitados del Papa.

“Si en el pasado las diferencias nos han puesto en contraste, hoy vemos en ellas la riqueza de caminos distintos para llegar a Dios y para educar a las nuevas generaciones a la convivencia pacífica en el respeto recíproco”, sostuvo el Papa durante el encuentro celebrado esta mañana sobre el tema: «Religiones y Educación: hacia un Pacto Mundial por la Educación«, en el marco del Pacto Educativo Global, evento mundial convocado por Francisco el 12 de septiembre de 2019 para educar a las nuevas generaciones en la fraternidad, la paz y la justicia.

Esto es una educación a la fraternidad, al respeto de la diversidad y contra todo tipo de discriminación. A continuación, cinco claves del discurso del Papa sobre el camino educativo que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora:

1. Educar al “conócete a ti mismo” y “conoce a tu hermano”.

La visión educativa del Papa integra la sabiduría cristiana del “conócete a ti mismo”, pero sin olvidar otros principios esenciales: “conoce a tu hermano”, para educar a la acogida del otro; “conoce la creación”, para educar al cuidado de la casa común y “conoce el Trascendente”, para educar al gran misterio de la vida.

Se trata de “una formación integral” que se resume en el “conocerse a sí mismo, conocer al propio hermano, la creación y el Trascendente. No podemos ocultar a las nuevas las verdades que dan sentido a la vida”.

“Si queremos un mundo más fraterno, debemos educar las nuevas generaciones «reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite.”, sostuvo.

2. Educar para no discriminar minorías étnicas, culturales, políticas

Otra clave del Papa para la educación del futuro es aceptar los errores del pasado en nombre de la religión: “Si en el pasado, también en nombre de la religión, se han discriminado las minorías étnicas, culturales, políticas o de otro tipo, hoy nosotros queremos defender la identidad y la dignidad de cada persona y enseñar a las nuevas generaciones a acoger a todos sin discriminación. Por tanto, la educación nos compromete a acoger al otro tal como es, sin juzgar y condenar a ninguno”.

3. Educar contra discriminaciones, hombre y mujer son iguales

El Papa explica que otro error de la educación y la religión es no reconocer la dignidad por igual de hombre y mujer: “Si en el pasado los derechos de las mujeres, de los menores, de los más débiles no han sido respetados siempre, hoy nos comprometemos a defender con firmeza esos derechos y enseñar a las nuevas generaciones a ser voz de los sin voz.

Por tanto, la educación nos pide repudiar y denunciar cualquier violación de la integridad física o moral de cada individuo. Y la educación debe llevarnos a comprender que el hombre y la mujer son iguales en dignidad: no puede haber discriminaciones.”.

4. Educar para no saquear la casa común

“Si en el pasado hemos tolerado la explotación y el saqueo de nuestra casa común, hoy, más conscientes de nuestro papel de custodios de la creación que nos ha sido encomendado por Dios, queremos ser voz de la naturaleza que grita por su supervivencia y formarnos a nosotros y a las nuevas generaciones en un estilo de vida más sobrio y eco sostenible.

Ayer me impactó el testimonio de uno de los científicos que intervino en nuestra reunión, dijo: «Mi nieta, que acaba de nacer, dentro de 50 años tendrá que vivir en un mundo inhabitable, si las cosas siguen así».

Por tanto, la educación nos compromete a amar nuestra madre tierra y a evitar el desperdicio de alimentos y recursos, así como estar más dispuestos a compartir los bienes que Dios no ha dado para la vida de todos.

Me acuerdo de lo que dijo un sabio, no católico: «Dios siempre perdona. Nosotros perdonamos a veces y a veces no. La naturaleza nunca perdona.”, ha añadido el Papa.

5. Educar a los jóvenes y niños en la armonía de sentir, pensar y hacer

“Queremos hoy declarar que nuestras tradiciones religiosas, desde siempre protagonistas de la alfabetización hasta la educación superior, refuerzan su misión de educar cada persona en su integridad: cabeza, manos, corazón y alma, es decir en toda su belleza.

Pensemos lo que sentimos y hacemos; sintamos lo que pensamos y hacemos; hagamos lo que sentimos y pensamos. La armonía de la integridad humana, es decir, toda la belleza de esta armonía”.