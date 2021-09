4 cosas que es el sufrimiento y que no sabías

Cuando nos enfrentamos a situaciones de sufrimiento, tanto personales o de las personas que amamos, la primera reacción generalmente es el rechazo: ¡no es posible! Buscamos un culpable, luchamos tratando de construir estrategias de venganza.

Por comprensibles y emocionales que sean, estas reacciones no nos ayudan a afrontar los difíciles acontecimientos de la vida, aquellos en los que se nos pone a prueba cuando experimentamos injusticias, enfermedades, traiciones o fracasos.

El sufrimiento está ahí y pide ser atravesado. Paradójicamente, el mundo nos dice que pasemos de largo y lo evitemos; pero el dolor es una escuela de la que podemos aprender y crecer humana y espiritualmente.

En el sufrimiento no puedes esconderte: es allí donde te ves a ti mismo como realmente eres.

Cuando todo va bien, de hecho, es fácil predicar, especialmente cuando hacemos discursos retóricos sobre cómo otros deben vivir, pero la verdadera predicación, la más efectiva, es nuestra vida en un momento de dificultad y de dolor.

Jesús habló abiertamente de su sufrimiento. Él sabe que es lugar de revelación: su mensaje sería incomprensible sin su voluntad de pasar por el sufrimiento:

“El Señor me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos”.