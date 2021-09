La Iglesia necesita escuchar a la mujer y trabajar en equipo

Entrevista exclusiva a la religiosa Nathalie Becquart, primera mujer nombrada por el Papa Francisco subsecretaria para el Sinodo de Obispos

El Sinodo 2021-2023 cuyo lema dicta ‘Por una iglesia sinodal: comunión, participación y misión’, promete una importante contribución de la mujer.

Signo de ello, desde Roma, ha sido la voluntad del Papa Francisco de nombrar por primera vez a una religiosa francesa como subsecretaria para el Sínodo de Obispos, ejemplo directo para los líderes eclesiales en el mundo.

Se trata de Sor Nathalie Becquart, 52 años, a la que el Papa ha designado para este puesto junto al sacerdote español Luis Martín, 60 años.

Ex directora del Servicio Nacional para la Evangelización de la Juventud y las Vocaciones de la Conferencia Episcopal de Francia, Sor Becquart tiene la misión de llevar el ‘genio femenino’ hasta la Asamblea, entre centenares de obispos.

Precisamente conversamos con la nueva subsecretaria después de la presentación del nuevo documento preparatorio y el Vademécum, que tuvo lugar en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el martes, 7 de septiembre de 2021, el cual marca la fase de escucha y diálogo con el pueblo de Dios que cada diócesis iniciará el 17 de octubre.

La primera subsecretaria de la historia de un Sínodo considera que las mujeres deben ser escuchadas porque ellas “forman parte del sensus fidei y del pueblo de Dios”. «Estamos reaprendiendo la sinodalidad, y la sinodalidad es un aprendizaje en la práctica».

«El Sínodo es un proceso inédito, demuestra que la Iglesia quiere renovarse, ya que los Sínodos anteriores no tuvieron este tipo de fase diocesana”, insistió Sor Becquart al convenir en la perspectiva con la que se debe mirar el camino sinodal que desde su apertura, los próximos 9 y 10 de octubre, conducirá en 2023 a la asamblea de los obispos del mundo en el Vaticano.

Las mujeres tienen mucho que decir

Hemos hablado aquí de una Iglesia que escucha, inclusiva, una Iglesia en la que, por una cuestión cristológica incluso, la mujer tiene un papel importante. Usted, como subsecretaria, ¿qué consejo da a las iglesias particulares que emprenden este proceso sinodal?

– Ante todo queremos animar a todas las iglesias particulares, desde sus bases, a tener en cuenta también la diversidad de la gente de Dios. En esta diversidad se incluyen naturalmente las mujeres, que como gente de Dios, tienen mucho que decir. De manera que es muy importante que puedan aportar su voz y estar implicadas. Lo mejor sería que los referentes sinodales y diocesanos funcionen como un equipo. Un buen motor para ello es por ejemplo tener dos colíderes, un hombre y una mujer, como sucede aquí. Igualmente, debemos contar con las mujeres a todos los niveles para que ayuden a liderar este proceso. Pero lo más primordial, sin duda, es llegar a ellas para poder escucharlas.

Hombres y mujeres

El papa Francisco ha iniciado una reforma dentro de la estructura vaticana donde se tiene en mayor consideración a la mujer. El Papa destaca también que estos cambios no pueden ser únicamente funcionalistas. Considera a personas de trayectoria, talento y fuerza. ¿Cómo piensa Usted que este ejemplo pueda ayudar a otros obispos del mundo para dar una mayor participación, no funcionalista, a las mujeres dentro de la Iglesia?

– Me gustó mucho lo que dijo el papa Francisco. Si queremos ser una Iglesia sinodal, es muy importante crear nuevos modelos de liderazgo y especialmente dirigirlos hacia el trabajo en equipo. De manera que es fundamental que hombres y mujeres trabajen juntos. En los últimos dos sínodos se abogó por una mayor presencia de las mujeres en posiciones de liderazgo. El papa Francisco ya lo está haciendo aquí, y hay muchas diócesis donde las mujeres están en los despachos diocesanos o incluso en consejos episcopales. Cuando estuve en Francia, durante tres años, formaba parte del consejo episcopal, que se encuentra en París. Esto es así porque la diversidad es siempre mejor. Especialmente hoy en día, con todos los casos sorprendentes, abusos, cuestionamiento de la autoridad… No cambiamos nada, y seguimos necesitando pastores y obispos. Pero la cuestión es cómo decidimos, cómo trabajamos. ¿Trabajamos colaborativamente, o trabajamos solos? Y pienso que para fomentar un liderazgo efectivo necesitamos incluir por supuesto a las mujeres, pero también a los jóvenes, y una mayor diversidad en los equipos de liderazgo de los ministros de la Iglesia.

El liderazgo femenino en la crisis

El papa ha dicho que las mujeres líderes del mundo han gestionado la pandemia de una manera admirable. ¿Cómo piensa Usted que este modelo de liderazgo femenino ayuda en el momento de crisis actual, en que la Iglesia es madre también?

– Sabemos que en los momentos de crisis se decide mejor si no decidimos solos. En esta pandemia se han tomado decisiones que no eran sencillas. Vivimos en un mundo complejo, así que debemos ampliar nuestro análisis, nuestra visión. Siempre es mejor y más beneficioso poder contar con los análisis y visiones de las mujeres, y no sólo los de los hombres. Debemos recordar que en este tiempo de crisis y pandemia, las mujeres son siempre las primeras víctimas. Y pienso que pueden ayudar mucho, porque tienen una gran experiencia de resiliencia, sobre cómo tratar las dificultades.

El Sínodo no es un parlamento

En la presentación del documento preparatorio, el secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Grech considera que el nombramiento de Sor Nathalie, no es un algo ordinario, sino «la apertura de una puerta”. Respecto al proceso sinodal afirmó que «el éxito del Sínodo dependerá de la fase de consulta”.

A los periodistas explicó que el voto de las mujeres: «No es lo que cuenta, sino que el Sínodo implique a todos». «Un Sínodo no es un parlamento. Un proceso sinodal no es un juego de partidos en el que quien tiene más fuerza condiciona y somete al otro”, sostuvo el cardenal, asimismo respecto al camino sinodal que iniciará los próximos 9 y 10 de octubre, y conducirá en 2023 a la asamblea de los obispos del mundo en el Vaticano.

Desafíos de la renovación

El Sínodo dedicado a la “sinodalidad” tiene un arduo trabajo por delante, pues tiene como objetivo practicar la escucha de las iglesias de los cinco continentes.

La Iglesia católica reflexionará sobre la corrupción, la crisis de fe, y, sobre todo, «el sufrimiento que experimentan los menores y personas vulnerables por los abusos sexuales”, entre otros argumentos, se lee en el Documento Preparatorio para indicar el proceso que cuenta hoy también con el liderazgo de una mujer teóloga, dentro de la jerarquía vaticana que organiza el Sinodo.

En el texto, presentado por el Vaticano, y sobre el que tendrán que trabajar las diócesis de todo el mundo, antes de la reunión de los obispos en 2023, se afirma que estamos viviendo un contexto histórico «marcado por cambios de época”.