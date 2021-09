Lo que dice el Nuevo Testamento sobre la hospitalidad

Uno de los capítulos más famosos de la Regla de san Benito es el Capítulo 53. En él, se describe cuidadosamente cómo deben atender los monjes las necesidades de los visitantes y peregrinos que se hospeden en el monasterio. El texto es relativamente breve, pero, a pesar de su brevedad, se trata con diferencia de la parte más famosa e influyente de la Regla. Inspirado por la Escritura, resume la tradición milenaria de la hospitalidad bíblica en solo unas pocas líneas. Dice lo siguiente:

No es de extrañar que las comunidades monásticas consideren la hospitalidad como el mismísimo centro de su misión e identidad. Los monasterios se suelen encontrar en áreas relativamente inaccesibles, aisladas y solitarias. Por eso, a los viajeros que deambulen por estas regiones especialmente remotas seguro que les viene bien toda la ayuda que puedan recibir, sobre todo si es de monjes, compelidos por su Regla y su caridad y sentido común cristianos a echar una mano. El pasaje del Evangelio de Mateo que inspira la Regla benedictina dice así:

Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver.

Los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?”. Y el Rey les responderá: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”.