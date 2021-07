Un sacerdote católico acompañó a Lady Di la madrugada de su muerte

Un sacerdote católico acompañó a la princesa Diana al amanecer de su muerte, según un relato publicado por el periódico británico Daily Mail.

El p. Yves-Marie Clochard-Bossuet vivía cerca del hospital Pitié-Salpêtrière en París y se había ofrecido como capellán voluntario de guardia los fines de semana.

El 31 de agosto de 1997, alrededor de las 2 am, sonó su teléfono: el administrador del hospital le pidió el contacto de un pastor anglicano. Después de responder que no, el p. Yves se despidió y colgó, pero tres minutos después volvió a sonar el teléfono:

– ¿Podrías venir en lugar del sacerdote anglicano?

– ¿Sí, pero por qué?

– No te puedo decir.

– Es extraño que no me puedas decir por qué. Siendo las dos de la mañana, debes estar bromeando.

Cuando el administrador le explicó quién era, el cura «estaba seguro» de que solo podía ser una broma de mal gusto: querían su presencia porque la princesa Diana había sufrido un grave accidente. El sacerdote simplemente colgó el teléfono.

Pero el administrador volvió a llamar angustiado, reiteró que estaba diciendo la verdad y agregó que el embajador del Reino Unido lo estaba esperando con urgencia, porque la situación era realmente muy.

Entonces, el p. Yves se convenció de que estaba pasando algo realmente grave, y rápidamente fue al hospital, donde la intensa agitación le confirmó que esta no era una noche cualquiera.

A las 3:30 am el sacerdote fue llevado al quirófano. El embajador británico lo saludó y le pidió que rezara y esperara pacientemente.

Casi una hora después, a las 4:20 am, una enfermera lo llevó a otro piso, donde estaba nuevamente el embajador británico, ahora acompañado por el ministro del Interior francés, Jean-Pierre Chevenement.

Después de unos minutos, el p. Yves fue conducido a la habitación donde yacía el cuerpo sin vida de Lady Di. Se le pidió que permaneciera a su lado en oración hasta que llegara un pastor anglicano.

Eran las 4:41 de la mañana. El sacerdote católico permanecería allí durante las siguientes diez horas.

Al Daily Mail, el P. Yves admitió que, hasta el momento, su opinión sobre la princesa no era la mejor, dados los numerosos escándalos de la realeza británica, especialmente en cuanto a fidelidad matrimonial.

Sin embargo, frente a su cuerpo sin vida, esa animosidad se disipó. El cura dice que pensó en los hijos pequeños de la princesa, que ni siquiera sabían lo que había pasado. Y siguió rezando y confiando su alma a la misericordia del Padre Eterno.

Su experiencia, según él, fue muy intensa. Después de un tiempo, pidió permiso a sus superiores para ir a un retiro de oración en Medjugorje; pero antes de irse, decidió escribir una carta a la madre de la princesa, Frances Shand Kydd.

El sacerdote lo cuenta:

«Tengo un primo inglés que me dijo que la madre de Diana era católica y tenía una fe fuerte. Él fue quien sugirió que le escribiera. Así que le escribí una carta muy formal, contándole todos los detalles. Quería decirle que las enfermeras habían hecho las cosas muy bien. No quedaba nada que desear, aunque todo se había hecho en una habitación de hospital y no en el Palacio de Buckingham. También le dije que había rezado y me había quedado a su lado hasta que llegó el príncipe Carlos».