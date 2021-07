¿Por qué el sacerdote se lava las manos durante la misa?

Al asistir a una misa católica, puedes notar que el sacerdote se lava las manos inmediatamente antes de rezar la oración eucarística en el altar.

A primera vista puede parecer que el sacerdote se está lavando las manos por la suciedad, pero si esa fuera la única razón, ¿por qué no lavarse las manos antes de la Misa?

La razón es espiritual, como señala san Cirilo de Jerusalén en sus conferencias catequéticas:

Habéis visto entonces al diácono que da al sacerdote agua para lavarse y a los presbíteros que están alrededor del altar de Dios. No lo dio en absoluto debido a la contaminación corporal. No es eso. Porque al principio no entramos en la Iglesia con cuerpos contaminados. Pero el lavado de manos es un símbolo de que debes ser puro de todos los actos pecaminosos e ilegales; porque como las manos son símbolo de acción, al lavarlas es evidente que representamos la pureza y la inocencia de nuestra conducta. ¿No oíste al bendito David abrir este mismo misterio y decir: Me lavaré las manos en inocencia, y así rodeará Tu Altar, oh Señor? El lavado de manos, por tanto, es un símbolo de inmunidad contra el pecado.