Carta de Giulia al Papa: «Escuché tu oración cuando estaba enferma»

El Santo Padre, hospitalizado en Gemelli en los últimos días, ha recibido muchos mensajes de cariño y cercanía, pero uno de ellos es verdaderamente especial... ¡y colorido!

“Querido Papa Francisco, escucha mi oración. Sentí la tuya cuando estuve enferma”.

La oración no se dice, se escucha

Al leer la carta que Giulia dirigió al Papa Francisco, internado en estos días en Gemelli después de haber sido operado de estenosis diverticular , me pareció una especie de gigante (ciertamente, mucho más grande que yo en la fe), aunque no sé realmente cuántos años tiene.

Gigante porque ya lo ha entendido todo acerca del dolor y la oración.

Una gigante también del diseño artístico en lo que a mí respecta: hay un verdadero surrealismo en el Papa en su cama de hospital con el inconfundible atuendo total white , incluido el casquete.

Gigante porque solo una niña que ya ha estado en esa cama de hospital puede dibujar tu sufrimiento con una sonrisa en su rostro : el de ella, sosteniendo la mano del Santo Padre, y la del mismo Francisco.

Sonrisas, oraciones: obsequios gratuitos pero de incalculable valor

Una sonrisa que no es un mero placebo, que ciertamente no anula el sufrimiento, sino que es la piedra angular de un misterio ante el que el propio Papa, en la audiencia de 2016 dedicada a la comunidad enferma y al personal del Hospital Pediátrico Niño Jesús , admitió que no hay respuestas, agregando:

Viviendo entre nosotros, no nos explicó por qué sufrimos. Jesús, en cambio, nos mostró también el camino para dar sentido a esta experiencia humana: no explicó por qué sufrimos, pero soportando el sufrimiento con amor nos mostró por quién se ofrece. No por qué, sino para quién.

Muchas veces, desde esa cama, no podemos ver a Dios, escucharlo. Y luego están ellos, amigos, familiares, enfermeras, incluso extraños que solo con proximidad, con una sonrisa, una mano en la frente, una caja de lata con galletas de mantequilla o una simple oración (que todos sabemos lo preciosa que es, y ya que no he podido poner una docena en fila durante no sé cuánto tiempo para mí, y mucho menos alguien más) nos recuerda que Él está allí.

Son su reflejo en un momento en el que nos parece lejano y no nos damos cuenta de que está justo a nuestro lado.

La acompañó, ¡ahora le toca a ella!

Aunque ahora es el Papa el que no está demasiado en forma, aunque el postoperatorio sea normal, como han confirmado los médicos, su pensamiento es siempre de los más pequeños: los del cercano departamento de oncología, por ejemplo, para quienes no ha faltado un saludo cariñoso.

Y los niños, incluso los de «su» Bambino Gesù, responden a Francisco con todos los colores y el cariño de que son capaces en sus cartas:

Él, que siempre ha estado de su lado y siempre ha tenido a los niños en el corazón, especialmente a los enfermos:



Acompañar a un niño que está sufriendo es tan difícil: solo caricias, cercanía, llanto, llorar con él, con ella, solo esto. Ibídem

Giulia debe haber tomado esta promesa del Papa literalmente y ahora que el Santo Padre necesita atención y oraciones, quería hacerle saber que no está solo. Que su habitación también está llena de corazones . Por eso envió la carta al Papa Francisco.

¡Estoy segura de que el corazón del Santo Padre lo ha llenado!