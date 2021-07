Raffaella Carrá y Madre Teresa, la anécdota del vestido ¡y hasta una oración!

La famosa cantante italiana que trascendió fronteras falleció este 5 de julio y con ello surge el recuerdo de un momento único en la televisión y que tiene como protagonista a la Madre Teresa de Calcuta

Tenía 78 años y este lunes 5 de julio dio la vuelta al mundo la noticia de su fallecimiento. Primero en Italia, a través de un mensaje de Sergio Japino, quien fuera su pareja. Luego, ya en otros países y hasta en América Latina, sitio donde también era por demás extendida su fama.

Raffaella Carrá, ícono italiano y multifacética en cuanto a su vínculo con el canto, el baile y la actuación, murió tras una enfermedad que “atacó ese cuerpo suyo tan diminuto, pero tan lleno de energía desbordante”, tal cual dijo Japino.

Mano a mano con Madre Teresa

Es en el medio de los diversos artículos y miradas sobre su vida (con muchos aspectos que se pueden compartir y otros que no) que trascienden por diversos medios de comunicación y redes donde surge un momento muy especial. Nada más ni nada menos que el día que entrevistó a la Madre Teresa de Calcuta en Italia.

Aquel encuentro tuvo lugar el 13 de abril de 1984 en la RAI italiana y, tal cual contó en otra entrevista posterior, Raffaella no sabía que tendría a Madre Teresa hasta poco antes de su entrada al estudio (plató) de televisión y con el programa ‘Pronto Raffaella’ ya empezado.

El dilema de Raffaella…

Fue Raffaella quien también llegó a confesar con el tiempo que se sintió avergonzada por el vestido por demás brillante que llevaba puesto aquel día y no sabía si decirle que no la esperaba.

“Ella que tienen una voz pequeña, pequeña y ella me dijo: Y ahora rezamos. Empieza a rezar en inglés con la voz muy baja. Yo dije: ‘¡Dios, ayúdame!, ¡cómo traduzco!’ Y de verdad un ángel de la guarda me ha ayudado porque he traducido toda la plegaria”, dijo Raffaella en diálogo con Carlos Sobera en el programa español Volverte a Ver de Telecinco.

Aquella ocasión, que hoy vuelve a salir a la luz, sirvió también a Madre Teresa para dar a conocer la obra de las Misioneras de la Caridad.

Puedes recordar aquí aquel curioso momento:

Raffaella falleció y no son pocos quienes se han visto conmovidos por lo que vale la pena en medio de este recuerdo también, como lo hizo Madre Teresa cuando estuvo en esa entrevista, un momento de oración, pero ahora por ella.