El capellán militar que se hizo pasar por un delincuente para salvar a un niño del tráfico de órganos

El comprador había negociado con la familia de un adolescente de 14 años paralítico llamado Manuel por 25 dólares



El sacerdote que se hizo pasar por un delincuente para rescatar a un niño del tráfico de órganos es el protagonista de un reportaje del diario español El País, generalmente poco inclinado a elogiar a la Iglesia y al clero.

La historia del padre Ignacio María Doñoro de los Ríos, sin embargo, es difícil de ignorar. El antiguo capellán militar de 57 años acaba de ser nominado al Premio Princesa de Asturias por su labor desde hace 25 años en favor de las jóvenes víctimas de la pobreza extrema y la abominación de la trata de personas.

«Productos defectuosos»

En la década de los noventa, el padre Ignacio formó parte de una misión especial de la Policía Nacional de España en El Salvador, Centroamérica, y allí presenció con enorme conmoción la inesperada transacción comercial de «mercadería defectuosa».

Con el dinero ganado, la familia vendedora, que estaba en absoluta pobreza, quiso comprar comida para alimentar a cuatro hijas. Con la compra de los «bienes defectuosos», el grupo comprador quería en cambio obtener miles de veces la inversión realizada.

Por $25, el grupo comprador estaba a punto de comprar a un adolescente paralítico de 14 años llamado Manuel de la familia vendedora. Incluso si estuviera «defectuoso», habría dado mucho: habría sido «derribado», desmembrado y vendido en pedazos para abastecer la demanda del tráfico internacional de órganos humanos.

En esta horrenda historia real, todo es impactante: la miseria de una familia que llega a la extrema desesperación de vender un hijo, la catalogación de un ser humano vulnerable e indefenso como un producto defectuoso, la compra de un ser humano por otros ya predispuestos, a sabiendas, para asesinarlo, masacrarlo y venderlo en pedazos en una red de asesinatos sin siquiera parámetros morales básicos.

También es impactante saber que el caso de Manuel está lejos de ser aislado y relegado al pasado, ya que los humanos continúan siendo comerciados de esta manera incluso hoy.

Rescate en las montañas

Cuando se enteró de que un niño paralítico estaba a punto de ser entregado a un traficante de órganos, el padre Ignacio no dudó en arriesgar su vida para salvarlo.

El entonces capellán militar no se afeitó la barba durante una semana, alquiló una camioneta, vestía ropa de civil y con extraordinario autocontrol fue a la casa de la familia pobre en las montañas de Panchimalco, haciéndose pasar por el famoso traficante comprador. Ofreció a la familia un dólar más de lo acordado, recibió al pobre bebé, lo metió en la camioneta y se fue.

Manuel acababa de salvarse de una muerte abominable.

¿Y la familia?

“En unas pocas décimas de segundo me di cuenta de que era un tren único en la vida que tenía que tomar o dejar. Y que si lo tomaba me llevaría a donde nunca pensé que iría. (…) Sabía que ese niño me cambiaría la vida ”.

¿Qué pasa con la familia que vendió a su hijo? ¿Sabía cuál era el propósito? ¿Sabías que se trataba de tráfico de órganos? El sacerdote solo comenta:

“Una cosa que aprendes con el tiempo es que no puedes juzgar. Ese niño habría muerto de todos modos y lo vendieron por desesperación ”.

La muerte «segura» de Manuel, sin embargo, necesitaba ayuda para evitarse, y así fue. El padre Ignacio le consiguió el tratamiento que necesitaba, con terapia de rehabilitación intensiva para poder no solo sobrevivir, sino también recuperarse de la parálisis.

25 años después

25 años después, Manuel es hoy un adulto agradecido por la bendición de la vida, y el padre Ignacio, al regresar a su España natal, estaba seguro de ello cuando recibió una carta de Manuel en la que decía que el cura había sido «la persona más importante de su vida «.

El padre Ignacio no se limitó al rescate de Manuel. En la Amazonía peruana, él y un grupo de socios locales han fundado el Hogar Nazaret , una instalación totalmente dedicada al cuidado de niños o familias huérfanos que se encuentran abrumados en la batalla contra la miseria y están dispuestos a recurrir a los intentos más desesperados para escapar de ella: la prostitución, el crimen o, todavía hoy como hace 25 años, el horror de la trata de seres humanos, vivos o muertos.

