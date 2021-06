El Papa Francisco habla de la reconstrucción tras la pandemia

Video-mensaje del Papa enviado a los participantes de la 16ª edición del GLOBSEC Bratislava Forum dedicado al tema: "Rebuild the World Back Better".

El papa Francisco ha pedido a los líderes del mundo trabajar en la reconstrucción de nuestro mundo tras la experiencia de la pandemia.

Especialmente enfrentando «una serie de graves cuestiones socioeconómicas, ecológicas y políticas, todas ellas interrelacionadas».

El pontífice envió un videomensaje, dirigido a los participantes en la 16ª edición del GLOBSEC Bratislava Forum, dedicado al tema: «Let’s rebuild the World Back Better».

A este respecto, propuso algunas sugerencias, inspiradas en el método del trinomio de ver – juzgar – actuar que ha usado la Iglesia Católica en América Latina, especialmente en Aparecida.

El Obispo de Roma instó a buscar «un modelo de recuperación capaz de generar soluciones más inclusivas y sostenibles; un modelo de desarrollo basado en la convivencia pacífica entre los pueblos y la armonía con la creación».

Ver

En su discurso instó a reconocer las «carencias sistémicas, de los errores cometidos y de la falta de responsabilidad hacia el Creador, el prójimo y la creación, me parece indispensable para desarrollar una idea de recuperación que apunte no sólo a reconstruir lo que había, sino a corregir lo que ya no funcionaba antes de la llegada del Coronavirus y que ha contribuido a agravar la crisis».

«El que quiere levantarse de una caída debe confrontarse con las circunstancias de su derrumbe y reconocer los elementos de responsabilidad».

Asimismo, consideró que el mundo se ha dejado de «engañar por una ilusoria sensación de seguridad basada en el afán de lucro».

Destacó que ve un modelo de vida económica y social caracterizado por tantas desigualdades y egoísmos, en el que una exigua minoría de la población mundial posee la mayoría de los bienes, y que a menudo no duda en explotar a las personas y los recursos».

Denunció un «estilo de vida que no presta el suficiente cuidado al medio ambiente. Nos hemos acostumbrado a consumiry destruir sin reparos lo que pertenece a todos y debe custodiarse con respeto, creando una «deuda ecológica» que pesa sobre todo en los pobres y en las generaciones futuras».

Juzgar

El segundo paso – explicó el Papa – es evaluar lo que hemos visto. Así reflexionó sobre «el significado de la crisis».

«La crisis abre nuevas posibilidades: es, de hecho, un reto abierto que hay que afrontar la situación actual, para transformar el tiempo de prueba en un tiempo de decisión. En efecto, una crisis nos obliga a elegir, para bien o para mal. De una crisis, como ya he repetido, no se sale igual: o se sale mejores o se sale peores. Pero nunca iguales.

Juzgar lo que hemos visto y experimentado nos empuja a mejorar. Aprovechemos este momento para dar pasos adelante. La crisis que ha afectado a todos nos recuerda que nadie se salva solo.

La crisis abre el camino a un futuro que reconozca la verdadera igualdad de todo ser humano: no una igualdad abstracta, sino concreta que ofrezca a las personas y a los pueblos oportunidades reales y equitativas de desarrollo.»

Actuar

«El que no actúa desperdicia las oportunidades que ofrece la crisis», dijo el Papa. En esta línea, exhortó a actuar, «frente a la injusticia social y la marginación».

Esto – sostuvo – requiere «un modelo de desarrollo que ponga en el centro a «cada hombre y a todo el hombre» como «pilar fundamental a respetar y proteger, adoptando una metodología que incluya la ética de la solidaridad y la ‘caridad política'» (Mensaje a la directora de la UNESCO, Sra. Audrey Azoulay, 24 de marzo de 2021)».

Así, habló de la visión: «una visión de conjunto y esperanzadora: una visión como la del profeta bíblico Isaías, que veía las espadas convertidas en arados, las lanzas en hoces (cf. Is 2,4). Actuar para el desarrollo de todos es llevar a cabo una obra de conversión. Y ante todo decisiones que conviertan la muerte en vida, las armas en alimento».

Y señaló que todos » necesitamos también emprender una conversión ecológica. La visión de conjunto incluye, en efecto, la perspectiva de una creación entendida como «casa común» y pide urgentemente que se actúe para protegerla», concluyó.

GLOBSEC Bratislava Forum

El Foro de Bratislava de GLOBSEC se ha consolidado como la principal plataforma de la región de Europa Central y Oriental y una de las principales conferencias estratégicas a nivel mundial.

Cientos de influyentes representantes políticos, líderes empresariales, expertos de los principales grupos de reflexión y ONG de todo el mundo, directores de organizaciones internacionales, pensadores e innovadores se reúnen cada año en el Foro GLOBSEC para configurar activamente el futuro que queremos para nosotros y las generaciones venideras, afirman los organizadores.

A lo largo de los años, los invitados de honor de GLOBSEC han sido Emmanuel Macron, Zuzana Čaputová, Sviatlana Tsikhanouskaya, Kersti Kaljulaid, Jens Stoltenberg, John Allen, Ursula von der Leyen, Madeleine Albright, Donald Tusk, Joseph Nye, Timothy Garton Ash, Paul Collier y muchos otros interesados.