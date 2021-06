Fotos exclusivas: el Bajo Manhattan hace grande al Corpus Christi

Después de décadas sin usar, encontraron en el almacén el palio procesional y los frailes dominicos sacaron a Jesús a la calle

Nadie podía recordar la última vez que la iglesia de Saint Joseph en el barrio West Village de Bajo Manhattan (Nueva York, EE.UU.) celebraba una procesión eucarística. Sin embargo, el padre Boniface, hermano dominico, está devolviendo a la vida esta tradición, y menudo éxito está teniendo.

La procesión fue organizada por el hermano James Rich, un fraile dominico y diácono transitorio, asignado a la iglesia de Saint Joseph para la formación pastoral del verano.

El pastor, fray Boniface, quedó encantado cuando encontraron en el almacén de la parroquia el palio que solía cubrir el Cristo Eucaristía: una antigüedad, pero en buenas condiciones.

No se había organizado una procesión en Saint Joseph desde hacía décadas.

Participaron unos 100 feligreses pero, debido a las precauciones por la COVID-19, había muchos comensales sentados en los veladores exteriores de los abarrotados bares, así que sus comidas se acompañaron de olor a incienso y del Santo Sacramento.

“La gracia y la misericordia de Cristo están presentes para todos, no solamente para los que están en la iglesia. No salimos en calidad de activistas. Salimos como testigos, para compartir la alegría, la esperanza y la fe a las que todos están invitados. Nuestra procesión no era una manifestación política, sino una invitación”, reflexionó el padre Boniface.

“A la parroquia le encantó”, añadió. “A todas las generaciones. Había un entusiasmo auténtico. Después de un año de pandemia, reunirnos todos y hacer algo público ha sido potente. Había una sensación de que la fe puede vivirse; que es tangible y real y que podemos participar en ella… ¡Y también es algo divertidísimo!”.

Y concluyó recordando: “Un transeúnte gritó: ‘¿Qué Iglesia es esta? ¡Me voy a ir a esa Iglesia!’”.