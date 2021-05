13 similitudes entre la Virgen de Fátima y Nuestra Señora de Coromoto

Durante el lanzamiento del portal “Por amor a ti Coromoto”, la iniciativa de evangelización digital impulsada por un grupo de venezolanos desde Chile, se reveló la existencia de similitudes entre las advocaciones marianas de Fátima y Coromoto ¿Te gustaría conocerlas?

“La primera similitud entre las advocaciones de la Virgen de Fátima y Coromoto es que ustedes tienen también esa bellísima misión de dar a conocer las maravillas que Dios ha obrado con la aparición de Coromoto en Venezuela. En esta tierra mariana, tierra santa, tierra escogida, el Señor está obrando maravillas porque las apariciones se dan en un contexto histórico pero el mensaje es perenne y sigue vigente”.

Así lo expresó Héctor Alfonso Ramírez, sacerdote mexicano fundador del movimiento Máter Fátima, invitado especial al lanzamiento del portal web “Por amor a ti Coromoto”.

El proyecto nació en Santiago de Chile, en agosto del 2020, y tras meses de arduo trabajo se dio a conocer con el lanzamiento de su portal web el pasado 11 de mayo, “mes dedicado a la Virgen María”. Sus creadores buscan mediante la evangelización digital, formación e investigación, llevar el mensaje de Cristo a través de la patrona de Venezuela.

@poramoraticoromoto

Algunas de las similitudes entre Fátima y Coromoto

El padre Héctor Ramírez, fundador de Mater Fátima Internacional, destacó que inicialmente al leer los mensajes encontró trece igualdades entre las apariciones de la Virgen de Fátima y Nuestra Señora de Coromoto. “Pero pueden ser muchos más”, expresó durante la charla por la plataforma YouTube. A continuación, algunas similitudes:

1.- Un mensaje para ser conocido en el mundo. La primera similitud es todo “un mensaje que la Virgen deja en el mundo para que sea conocido, amado y practicado”, expresó el padre Ramírez. Argumentó que cuando la Virgen de Fátima se les apareció a los tres pastorcitos, le dijo a Lucía “que sus primitos san Francisco y santa Jacinta se iban a ir pronto al cielo y tú te quedarás más tiempo aquí para que me hagas conocer y amar”.

2.- El centro de todas las miradas no es la santísima Virgen sino nuestro Señor Jesucristo. “Esto ella lo sabe y no se enfada, porque está deseando que todos los corazones vuelvan a Jesús. Como dicen las Escrituras, volver a Jesús es volver al Padre”.

3.- En ambas apariciones, la Madre de Dios invita a recibir el bautismo. Si bien la Virgen no menciona la palabra “Bautismo”, en la aparición de Venezuela invita al cacique a que “vaya con los españoles para que les pongan el agua”. Esto “no es otra cosa sino recibir la gracia que Cristo nos trajo a través de los sacramentos”, expresa el sacerdote.

4.- Tanto en las apariciones de Fátima como en Coromoto, los mensajes de la Virgen resaltan la familia. El padre Héctor parafraseó a Sor Lucía: “la batalla final entre Satanás contra Cristo será por la familia”. Luego expuso: “Si defendemos la familia entonces la humanidad continuará. Si no somos capaces de defender el matrimonio, la vida, el amor, los valores (…) estamos jugándonos el futuro por la humanidad”.

5.- La santísima Virgen siempre habló del cielo. “Si se dan cuenta en los mensajes no solamente hay que tomar las palabras sino los hechos que hablan por sí solos”. En Coromoto el Cielo queda expresado en la invitación al bautismo. En Fátima dijo: “yo vengo del Cielo”, y ante ello Lucía preguntó: ¿Nosotros vamos a ir al Cielo?”, refirió.

6.- Los mensajes de Fátima y Coromoto están anclados en la Palabra de Dios. “Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón”. Las apariciones son voluntad de Dios y quiere que le “hagamos caso”, dijo el fundador de Mater Fátima.

7.- La belleza de la Virgen. En los mensajes de Fátima y Coromoto destacan frases como “una señora más bella que el sol” y “la bella señora”. Para el sacerdote “lo que más conmueve es su belleza espiritual y es lo que nos impulsa a decir: yo quiero imitar esa grandeza de la Virgen. Por eso después de Cristo es el modelo más importante a imitar”.

8.- En las dos apariciones la virgen brilla. Para el sacerdote esta característica común en las apariciones de Fátima y Coromoto significa “la santidad”. Además, “representa a Dios para que en esa tiniebla en la cual está viviendo la humanidad se convierta en luz”.

9.- La Virgen viene a pisar la cabeza de la serpiente. Dijo que la serpiente mordió al cacique Coromoto. Serpiente “es lo equivalente al pecado”, a la que viene a pisar la Virgen. “El pecado del hombre viene destruir nuestra alma”; pero “Ella (María) nos viene a preparar el corazón para la vida eterna”, porque “el maligno no tiene la última palabra”.

10.- Los tres pastorcitos de Fátima y el niño de Coromoto se convierten en apóstoles. “Cuando uno tiene contacto con Dios a través de María, no podemos hacer otra cosa que salir al mundo y llevar esa palabra”, expresó en la ponencia. “Todos nos convertimos en instrumentos de Dios para llevar su palabra a todos los rincones del mundo”, acotó.

11.- Coinciden en el llamado a la conversión y oración por los “pobres pecadores”. Esto queda muy claro en la aparición de Coromoto; y también, con el llamado a los “pobres pecadores” en el mensaje de Fátima. “Efectivamente hay gente que tiene muchas cosas materiales, pero eso no sirve de nada si no tiene la gracia, si no tiene a Dios”.

12.- Toda aparición está incrustada en la Iglesia católica. Consideró que sin negar la crisis de fe que se vive, es momento de renovarnos para santificar a nuestra madre Iglesia.

13.- Los niños están presentes en ambos mensajes de la Virgen. El padre Héctor Ramírez recordó que la pureza de los niños es una ventaja frente a los adultos que están llenos de ideas preconcebidas. Al final habló de la oración como elemento de fe presente en las apariciones. En Fátima, incluso, los niños estuvieron preparados para el martirio.

@poramoraticoromoto

¿Cómo se genera Por amor a ti Coromoto?

El proyecto “Por amor a ti Coromoto” nace como para la evangelización digital, conformada por miembros de diferentes ámbitos de la vida de la Iglesia: laicos, religiosos y religiosas, sacerdotes y diáconos, unidos por su fe en Cristo y agradecidos hacia nuestra Santísima Madre la Virgen María”, dijo Reynaldo Millán en nota enviada a Aleteia.

Resaltó que en la web podrán encontrar interesantes artículos sobre espiritualidad coromotana, que se irán compartiendo mes a mes para profundizar sobre el mensaje teológico de sus apariciones. Los artículos se desarrollarán dentro de 4 líneas de estudio y evangelización: Espiritualidad coromotana; sana doctrina católica; estudios científicos sobre la Virgen; y acompañamiento espiritual / psicológico.

“Santa María de Coromoto en Guanare de los Cospes, o Virgen de Coromoto fue proclamada Patrona de Venezuela por el episcopado venezolano, el 1 de mayo de 1942. Luego fue confirmada como tal por el papa Pío XII, en 1944 y coronada canónicamente el 11 de septiembre de 1952”, dice el portal de estos venezolanos residenciados en Chile.