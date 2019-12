Una joven ilustradora emociona en las redes con sus dibujos de la Virgen

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

¿Has sentido alguna vez necesidad de pedirle ayuda a Dios? ¿Te sientes poca cosa y no sabes qué hacer? ¿Te encuentras como un niño que va de la mano de Jesús y de su Madre?, una joven española de 25 años, ha sabido poner imagen a esas zozobras y a su fe, y lo ha hecho con unosque están subiendo como la espuma en las redes sociales.

Tiene un trazo alegre, aparentemente sencillo y, sobre todo, muy auténtico.

En su foto de perfil aparece una niña risueña de la mano de una hombre y una mujer, sus papás, piensas. Te acercas a la imagen y ves que son la mano de Jesús crucificado y la de la Virgen. Así se siente ella ahora, en ruta, y va explicando su vida de fe entre dibujos de Mickey Mouse, figuras de cómic parecidas al manga japonés o ilustraciones con un toque de glamur estilo Jordi Labanda.

Fátima, antes y después

Pati se sorprendió cuando el pasado mayo colgó una imagen de la Virgen de Fátima abrazando a una chica. Se pintaba a sí misma, en realidad, y escribía:

“VIRGEN DE FÁTIMA, ¡mírame! (Si tú me miras, Él también me mirará! María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar! 🙏🏼).”

@pati.te Sagrada Familia.

Aquel dibujo ha recibido miles de corazones y se ha compartido un montón. Como también una imagen original de la Sagrada Familia, que es tal como ella se la imagina, o la Virgen que abraza a esa chica:

“Resumen de mi mes de mayo (y un emoticono de un ramo de flores).”

De niña pintaba escenas de Disney

Pati Trigo pertenece a una familia numerosa, de 10 hermanos. Descubrió que le apasionaba el dibujo cuando era pequeña. Delante del televisor, los niños de aquel familión pausaban una escena de Disney y pintaban. Ahí comenzó todo.

Es creativa, versátil y, sobre todo, conecta. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas, pero sigue teniendo en Instagram su suelo para extender papel, rotuladores y lápices de colores, como cuando era pequeña.

@pati.te

Con la Virgen se llega más rápido a Jesús

“Últimamente me cuesta y tengo dudas de fe, yo rezo pero me caigo mucho”, explicó hace unos días a la emisora de radio Cope. “Hace unos meses me fui a Fátima con la parroquia y me ayudó mucho la Virgen de Fátima. Fue como un toque de atención de la Virgen que me decía: ‘Pati, genial que estés buscando aquí a Dios, pero sola no puedes, conmigo vas a llegar mas rápido”.

“Ese fin de semana -previo al 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima- me escapé para ir a una romería, celebraba misa mi tío y explicó esta misma idea de que la Virgen María es el camino más corto para llegar a Dios. En la misa de ese día cantaron la canción de ‘María, mírame’, que la he escuchado mil veces, pero esa vez me marcó mucho”.

En las redes, mientras tanto, va creciendo el número de seguidores de los cinco continentes.