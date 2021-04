Se gradúa con el uniforme de limpiadora de su madre

Una joven brasileña quiso honrar así públicamente los sacrificios de su madre para darle una buena educación y un futuro

La imagen viajó por el mundo y trajo lágrimas de felicidad.

Durante su sesión de fotos de graduación universitaria, Roberta Mascena (de Brasil) sorprendió a todos al abrir su vestido para lucir con orgullo el uniforme de trabajo de su madre.

“Cuando fuimos a tomar la foto, abrí la toga y ella vio la ropa. Ella comenzó a llorar y me abrazó. No dijo nada porque no creo que haya palabras que puedan expresar el sentimiento que tuvo en ese momento ”, dijo la joven al medio de noticias G1.

Solo unas pocas personas pudieron estar presentes en ese emotivo momento, a causa de la pandemia. Pronto, sin embargo, el ejemplo de gratitud y reconocimiento se extendió por todo el mundo a través de Internet.

¿Por qué el uniforme de limpiadora?

Hay más de una razón por la que Roberta rindió homenaje a su madre vistiendo su uniforme debajo de su toga de graduación.

Primero, su madre, Marlene Cordeiro de Oliveira, ayudó a costear la educación universitaria de Roberta con su trabajo en el personal de limpieza de un edificio en la ciudad donde viven, Santos, en el estado de São Paulo (Brasil).

Su padre, taxista, también hizo un gran esfuerzo para ayudar a pagar la matrícula de Roberta. Al final, informa G1, el arduo trabajo de Roberta le valió una beca que la ayudó a terminar sus estudios

Sin embargo, esa no es la única razón por la que vestía el uniforme de su madre. De hecho, la historia de vida de su madre Marlene siempre ha sido la inspiración de Roberta. Tuvo que abandonar sus estudios cuando solo tenía 13 años; Fue entonces cuando dejó su hogar para trabajar como empleada doméstica en casas familiares en el campo de Pernambuco.

De adulta, Marlene se mudó a Santos, en la costa del estado de São Paulo. Allí conoció al taxista Roberto Mascena de Lima, con quien se casó. Cuando sus hijos estaban en la escuela, Marlene también volvió a sus estudios y terminó la escuela primaria, con la ayuda de Roberta.

Roberta dice que usar un uniforme de personal de limpieza en uno de los días más especiales de su vida fue la forma que encontró para agradecer a sus padres por sus esfuerzos para pagar su educación universitaria. Además, quería mostrar lo orgullosa que está de la vida digna que ha construido su madre.

«Ella es una persona asombrosa. Ella se merece más que un simple homenaje. La historia de mi madre es dura, como la de millones de brasileños que vivieron en esta situación durante mucho tiempo. Algunos tuvieron éxito y lograron salir adelante, y otros no «, dijo Roberta a G1.

Solo el principio

Graduada con un título en pedagogía en la mano, Roberta Mascena está pensando en trabajar con niños socialmente vulnerables. Ella tampoco quiere dejar de estudiar.

La buena noticia es que la universidad donde se graduó Roberta le ha ofrecido una beca para que pueda estudiar una maestría en la institución de forma gratuita. Estudiará «Prácticas de enseñanza en educación primaria».

Es un buen reconocimiento para alguien que sabe cómo estar agradecido por el mayor activo que tenemos: ¡nuestra familia!