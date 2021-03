El Papa nombra a Juan Carlos Cruz, víctima de abusos, miembro de Comisión pontificia

Una de las víctimas más reconocidas del abusador serial Karadima, ahora asesorará al Papa Francisco para proteger a los menores en la Iglesia Católica

El papa Francisco ha nombrado en la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores a Juan Carlos Cruz, víctima del abusador serial Fernando Karadima en Chile, homosexual, y quien criticó recientemente el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) en el cual la Iglesia Católica niega la ‘bendición’ a la unión de las parejas del mismo sexo.

Francisco nombró «al Sr. Juan Carlos Cruz de Chile como miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores por tres años», entretanto ha prorrogado por un año el mandato de los miembros de la actual Comisión, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede este miércoles 24 de marzo de 2021.

Juan Carlos Cruz recientemente mostró su desaprobación por la decisión del ex Santo oficio por declarar “ilícitas” las bendiciones a parejas del mismo sexo y consideró como un retroceso la Responsum ad dubium por qué, opinó: «los católicos seguirán huyendo y nos convertiremos en una iglesia rígida». Además, pidió, como católico, la destitución del cardenal Luís Ladaria, prefecto de la Congregación, y el arzobispo Giacomo Morandi, Secretario de la CDF.

“La Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), y en especial sus prefectos, están completamente en un mundo propio, alejados del las personas y tratando de defender lo indefendible. Lo vemos en esto, en la lentitud con que se tratan los delitos de abuso, su falta de humanidad y su falta de conocimiento del sufrimiento de las personas, tan contrario al papa Francisco”, dijo Cruz en una entrevista concedida reciente a Elisabetta Piqué, corresponsal de La Nación de Argentina.

Una de las víctimas más reconocidas de Karadima

Cruz, comunicador social, es una de las víctimas más conocidas del ex sacerdote Fernando Karadima. Tenía 15 años cuando sufrió los abusos, en la década del 80, en Chile. Y gracias a él y sus compañeros; José Andrés Murillo, Juan Carlos Cruz y James Hamilton se destapó la olla podrida de los abusos de poder, conciencia y sexual en Chile.

En la década de 1980, se realizó la primera denuncia de abuso sexual contra el sacerdote Karadima y enviada al arzobispo de Santiago de Chile. Los acusadores fueron perseguidos y calumniados por el clero chileno.

Gracias a las denuncias de Cruz, Murillo y Hamilton, después de ser mal informado, en febrero de 2018, el Papa envía en misión al arzobispo de Malta, Charles J. Scicluna, y el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu. Ellos investigan sobre el caso del obispo de Osorno, Juan Barros, por encubrimiento de los abusos de Karadinma. También recibieron la denuncia de otros casos. El informe final de 2.300 folios impresiona al Papa Francisco y la hace consciente de la situación.

Cruz y el Papa Francisco

8 de abril de 2018, el Papa asegura que ha «incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación (abusos), especialmente por falta de información veraz y equilibrada». Así, pidió «perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo también personalmente”. E invitó a tres víctimas de Karadima a venir a Roma. Del 27 al 30 de abril, el Papa acoge a José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz.

En esa reunión privada en Casa Santa Marta, según Cruz, que, en esa ocasión, reconstruyó el momento vivido con Aleteia; para el Papa la homosexualidad de Cruz no era un problema: “Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así y a mí no me importa. El Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres”.

Acto seguido, del 15 al 17 de mayo de 2018, el Papa encontró en el Vaticano a cerca de 30 obispos de Chile e inicia una nueva época en la lucha contra los abusos en la Iglesia Católica. De hecho, Juan Carlos Cruz, sucesivamente participó en la Cumbre Internacional para la protección de los menores en el Vaticano (21-24 de febrero 2019), convocada por el Papa. Evento histórico en el cual, obispos de todo el mundo escucharon los tremendos testimonios de las víctimas de abusos. Y ahora, el círculo se cierra, por el momento, con el nombramiento oficial de Cruz, quien asesorará al Papa para proteger a los menores de nuevos abusos dentro de la Iglesia Católica.







