Bajo la ventana en ropa de trabajo para saludar a la esposa hospitalizada

Ni siquiera fue a cambiarse para ver lo antes posible a su esposa, hospitalizada por una pancreatitis grave. La foto se vuelve viral.

Su nombre es Elia, su esposa Giulia: matrimonios jóvenes, hermosos y enamorados.

Te extraño tanto…

Este es mi esposo, debajo de la ventana de mi habitación del hospital donde he estado hospitalizada durante una semana con una pancreatitis grave. Le escribí diciéndole que lo extrañaba mucho y apareció todavía con su ropa de trabajo. Tan pronto como terminó, corrió hacia mí para verme durante cinco minutos. Porque más no me dejaron ponerme de pie. Para mí esto es amor «.

Giulia Pascutti

¿Qué necesitamos?

Estamos en el perfil de Facebook del diario italiano Corriere della Sera (pero la historia también se puede encontrar en Repubblica y otros) y las palabras relatadas son las del coprotagonista de esta pequeña pero emblemática historia.

Este es el post original de la joven y bella Giulia.

Nada especial, en apariencia: un marido que se apresura a saludar a su mujer hospitalizada por un suceso agudo, doloroso y de riesgo como es la inflamación del páncreas.

Sin embargo, ha conmovido a muchos precisamente porque es esta obstinada normalidad lo que necesitamos.

Marido y mujer, una carne incluso a metros de distancia

«Incluso antes, a decir verdad, lo sabíamos: lo que nos hace sentir bien son las personas, las relaciones fundamentales, alguien a quien pertenecer y recibir sin reservas y que antepone nuestro bien a todo, y nosotros el suyo. Alguien que ante mi sufrimiento no se preocupa por no estar muy presentable (yo en cambio me centraría en el encanto del uniforme, incluso el de un metalúrgico o lo que sea) y viene a decirme, con la mera presencia, que soy importante para él, que quiere que sea mejor, que me extraña. Que ya se siente bien con solo verme aunque sea por cinco minutos y a una distancia de metros (así que quizás uno de los dos podría derramar algunas lágrimas, no visto).»

Aquí está la consideración de Giulia de la razón de tanto tam tam mediático por algo básicamente normal, para aquellos que aman.

Él tiene razón:

Es lindo leer historias como la mía, donde el amor gana y no conoce barreras y saber que mucha gente todavía sabe moverse con pequeños grandes gestos.

«Cariño, ¿dónde pusiste tus pantalones limpios?»

Al ver esta imagen, lo confieso, también de inmediato sucumbí al clásico prejuicio que quiere que el marido no pueda encontrar nada en casa cuando su esposa está ausente. Un meme imaginario apareció en la pantalla de mi mente (¡incluso allí, las pantallas!) Lo vi acompañado de un cómic que decía: «Amor, ¿cómo cierras el gas?» o incluso «¿Dónde pusiste tus pantalones limpios que no los encuentro?». Vale, incluso Osho y sus seguidores tienen un lado romántico, aunque oculto tras cierto velo de sarcasmo.

Giulia Pascutti, su esposa, es la dueña de la foto que tomó desde una ventana del Hospital Santa Maria della Misericordia en Udine .

Su marido, Elia Billia, rizado, barbudo y sonriente (creo que veo una sonrisa), está ahí para saludarla. Poco después también llegarán los tíos. ¡Ah, la clásica y monótona familia! El que en momentos difíciles se convierte en el único refugio, el único lugar donde queremos quedarnos.

Mirando su perfil social podemos ver lo jóvenes y guapos que son. Y casados.

La cura que da alivio, junto con los medicamentos

También corremos el riesgo de la retórica y el patetismo barato pero es la verdad: el amor , especialmente manifestado en gestos concretos, ayuda a curar junto con las medicinas necesarias y las habilidades especializadas.

Todos sabemos a estas alturas, por experiencia directa o mediada por muy pocos intermediarios, que quienes más han sufrido una larga hospitalización en este último año han sufrido, además del sufrimiento físico, la soledad, el miedo al abandono, la angustia de tener que salir de este mundo sin ni siquiera recibir una caricia de sus seres queridos, tal vez de un cónyuge casado medio siglo antes.

Sería bueno poder remediar esta privación; quién sabe cuándo ya no será necesario y podremos volver a una verdadera normalidad, porque ya supone un esfuerzo suficiente.







Te puede interesar:

La conmovedora música de violonchelo en una iglesia iraquí destruida











Te puede interesar:

«El tráfico de medicamentos falsos mata a 300.000 niños en África»











Te puede interesar:

Conoce al hombre que ha salvado a más de un millón de bebés en 20 años