El Papa en Irak: Quien cree en Dios, no tiene enemigos que combatir

Encuentro interreligioso de Ur: "Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso; son traiciones a la religión"

El papa Francisco destacó que el patriarca Abraham, es un profeta de paz. Pero que su profecía no se ha cumplido, “al contrario, espadas y lanzas se han convertido en misiles y bombas”. Lo dijo en el encuentro interreligioso en Ur en la llanura de Ur, lugar de nacimiento de Abraham, el 6 de marzo de 2021.

“¿Dónde puede comenzar el camino de la paz? En la renuncia a tener enemigos. Quien tiene la valentía de mirar a las estrellas, quien cree en Dios, no tiene enemigos que combatir”.

“Sólo tiene un enemigo que afrontar, que está llamando a la puerta del corazón para entrar: es la enemistad”, agregó.

Antes de este encuentro, el Pontífice habló en privado con el líder espiritual de los chiítas iraquíes, el ayatolá Ali Al-Sistani durante 45 minutos.

La llanura color ocre, desierta, polvorosa ha sido el escenario de varios testimonios de fraternidad. Antes del discurso del Papa Francisco, un cristiano cantó un pasaje del Génesis y luego un musulmán cantó una sura del Corán.

Los participantes escucharon las experiencias de fraternidad vividas por un joven cristiano y uno musulmán, así como por una mujer mandea y una chiíta.

«Hoy nosotros, judíos, cristianos y musulmanes, junto con los hermanos y las hermanas de otras religiones, honramos al padre Abrahán del mismo modo que él: miramos al cielo y caminamos en la tierra», afirmó el Obispo de Roma.

Terrorismo que abusa de la religión

El Papa se dirigió a la descendencia de Abrahán y a los representantes de distintas religiones: «El hombre no es omnipotente, por sí solo no puede hacer nada. Y si elimina a Dios, acaba adorando a las cosas mundanas. Pero los bienes del mundo, que hacen que muchos se olviden de Dios y de los demás, no son el motivo de nuestro viaje en la tierra«.

Desde este lugar que es fuente de fe, el Papa sostuvo que la «ofensa más blasfema» es profanar el nombre de Dios odiando al hermano. «Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso; son traiciones a la religión. Y nosotros creyentes no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión«.

Es más, Francisco insistió, «nos corresponde a nosotros resolver con claridad los malentendidos. No permitamos que la luz del Cielo se ofusque con las nubes del odio. Sobre este país se cernieron las nubes oscuras del terrorismo, de la guerra y de la violencia. Todas las comunidades étnicas y religiosas sufrieron».

La declaración del Papa fue un llamamiento a la responsabilidad común de los líderes religiosos presentes para la ocasión. Entre ellos se encuentraban el jeque Farouk, líder espiritual yazidi de la llanura de Nínive, así cómo el jeque Sattar, papa de los mandeos o representantes kakai de Kirkuk, así como los zoroastrianos».

El dolor de los yasidíes

Francisco rememoró los horrores de la violencia del Estado Islámico sin mencionar al grupo yihadista. Ante esta platea, el Papa reafirmó la defensa de los más débiles, y recordó en particular «a la comunidad yazidí, que ha llorado la muerte de muchos hombres y ha visto a miles de mujeres, jóvenes y niños raptados, vendidos como esclavos y sometidos a violencias físicas y a conversiones forzadas».

Libertad religiosa

El Pontífice también exhortó a una mayor libertad de conciencia y religiosa, reconocida por todos y para todos, como «derechos fundamentales», porque hacen al hombre libre de contemplar el Cielo para el que ha sido creado».

El terrorismo, destacó, «cuando invadió el norte de este querido país, destruyó de manera brutal parte de su maravilloso patrimonio religioso, incluyendo iglesias, monasterios y lugares de culto de diversas comunidades».

Así, el Papa invitó a la reconstrucción contando con todas las fuerzas- también religiosas- del país. «No nos cansemos nunca de mirar al cielo, de contemplar estas estrellas, las mismas que, en su época, miró nuestro padre Abraham».

Después de esta reunión, el Papa Francisco debería volar a Bagdad para celebrar la misa según el rito caldeo en la Catedral de San José en la tarde.

Oración de los hijos de Abraham

Al final, el Papa y los líderes religiosos presentes recitaron juntos la oración de los hijos de Abraham. Luego del canto final, posaron para una foto de grupo.

«Dios omnipotente, Creador nuestro que amas a la familia humana y a todo lo que han hecho tus manos, nosotros, los hijos e hijas de Abrahán pertenecientes al judaísmo, al cristianismo y al islam, junto a los otros creyentes y a todas las personas de buena voluntad, te agradecemos por habernos dado como padre común en la fe a Abrahán, hijo insigne de esta noble y amada tierra…»

Antes del encuentro interrligioso en Ur, cabe destacar que el líder de los católicos del mundo se ha reunido esta mañana en Nayaf con el Gran Ayatolá.Al despedirse de Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani, el Papa reiteró su oración a Dios, «Creador de todo, por un futuro de paz y fraternidad para la querida tierra de Irak, para Oriente Medio y para el mundo entero». Por su parte, el Gran Ayatolá se comprometió en promover el derecho a la ciudadanía de los cristianos en Irak.Y habló de “libertad religiosa de comunidades”.







