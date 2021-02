Palabras de papa Francisco en el 90 aniversario de la Divina Misericordia

Escribe una carta en la celebración de la primera revelación de la imagen del Jesús a santa Faustina

Me gustaría recordar las palabras del Señor Jesús registradas por la santa en su Diario: «La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija a Mi misericordia”– escribió el Papa Francisco en una carta dirigida a un obispo de la diócesis de Płock (Polonia), padre Piotr Libera, con motivo del 90 aniversario de la primera revelación de la imagen de Jesús Misericordioso a santa Sor Faustina Kowalska. Este acontecimiento tuvo lugar el 22 de febrero de 1931 en Płock.

El Señor Jesús comunicó al mundo el mensaje de la Misericordia a través de santa Faustina Kowalska (1905-1938), conocida como la secretaria de la Divina Misericordia. Por orden de su confesor, Sor Faustina describió las revelaciones del Señor Jesús en su Diario. La primera revelación fue con motivo de que pintara la imagen del Jesús Misericordioso.

El Santo Padre, el Papa Francisco recuerda en su carta unas palabras, que santa Faustina escuchó en aquel momento: “Pinta una imagen según el modelo que ves, y firma: Jesús, en Ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en vuestra capilla, yen el mundo entero” (Diario 47).

“Me uno en la oración a los devotos que participan en las celebraciones solemnes en el Santuario de la Divina Misericordia y a los que participan a través de los medios de comunicación social” –escribió el Santo Padre, que expresó su felicidad por el hecho de que “este acontecimiento ya está conocido por el mundo y permanece vivo en los corazones de los fieles”.

Mazur/episkopat.pl

“Así que les animo a que recurran a esta Fuente. Pidamos a Cristo el don de la misericordia. Dejemos que nos rellene e impregne. Tengamos el valor de volver a Jesús, para encontrarnos con su amor y misericordia en los sacramentos. Sentamos su proximidad, ternura, y entonces también nosotros seremos más capaces de misericordia, paciencia, perdón y amor” – escribió el Santo Padre, el Papa Francisco.

Enfatizó que, el Apóstol de la Misericordia San Juan Pablo II deseaba, que el mensaje de la Divina Misericordia llegara a todos los habitantes del mundo. El Santo Papa alentaba: “¡Hay que transmitirle al mundo el fuego de la misericordia, porque en la Misericordia Divina el mundo encontrarálapazy el hombre lafelicidad!” (Cracovia – Łagiewniki, 17 de agosto de 2002).

Además de escribir la carta, el domingo de 21 de febrero en la oración del Ángelus el Papa Francisco dijo: “Hoy mi pensamiento va al santuario de Płock, en Polonia, donde hace 90 años el Señor Jesús se manifestó a santa Faustina Kowalska, confiándole un mensaje especial de la divina misericordia.

Llegó al mundo entero a través de san Juan Pablo II y no es otro que el Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado, que nos da la misericordia del Padre. Abramos nuestro corazón diciendo con fe: ‘Jesús, confío en ti’”.

Sor Faustina así describió en su diario la primera revelación del Jesús: “Al anochecer, estando en mi celdavi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho, salían dos grandes rayos: uno rojo y otro pálido./…/. Después de un momento, Jesús me dijo: “Pinta una imagen según el modelo que ves, y firma: Jesús, en Ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en vuestra capilla, yen el mundo entero”.







