El Papa: La pandemia de Covid ha exacerbado la trata de personas

El Video mensaje del Papa Francisco con motivo de la séptima edición de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas.

El papa Francisco denunció que la pandemia de Covid-19 ha empeorado la situación de las víctimas de trata de personas. Lo hizo durante una maratón de oración por una «Economía sin trata de personas», organizada de forma virtual.

«Sí, hace falta rezar para sostener a las víctimas de la trata y a las personas que acompañan los procesos de integración y reinserción social». El Pontífice envió un video mensaje transmitido con motivo del 7o Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata celebrado este 8 de febrero de 2021 en un evento virtual organizado por varias asociaciones católicas y de vida consagrada que luchan contra la trata.

“La pandemia de Covid ha exacerbado y empeorado las condiciones de explotación laboral; la pérdida de puestos de trabajo ha penalizado a tantas víctimas de la trata en el proceso de rehabilitación y reinserción social”, sostuvo.







El Papa invitó a «sabernos responsables de la fragilidad de los demás buscando un destino común.». Por lo tanto, «una economía del cuidado significa una economía de la solidaridad: trabajamos por una solidez que se conjuga con la solidaridad. Estamos convencidos de que la solidaridad, bien administrada, da lugar a una construcción social más segura y firme».

Francisco insistió que una economía sin trata es una economía de cuidado, de la solidaridad. «El cuidado puede entenderse como cuidar de las personas y de la naturaleza».

«Una economía que cuide el trabajo, creando oportunidades de empleo que no exploten al trabajador mediante condiciones laborales degradantes y horarios extenuantes«.

El mercado que exaspera la explotación

Asimismo, el Papa denunció que esa economía que sigue «reglas de mercado» que promueven «los intereses particulares exclusivos».

«La trata de personas encuentra un terreno fértil en el enfoque del capitalismo neoliberal, en la desregulación de los mercados que apunta a maximizar las ganancias sin límites éticos, sin límites sociales, sin límites ambientales».

«Si se sigue esta lógica, existe solamente el cálculo de ventajas y desventajas. Las decisiones no se toman en función de criterios éticos, sino en función de los intereses dominantes, a menudo hábilmente revestidos de una apariencia humanitaria o ecológica», añadió.

El Papa lamentó una perspectiva racionalista de la economía donde «las personas son uno de los números, también para explotar».

Una economía sin trata es…

Para el Papa Francisco «una economía sin trata es una economía valiente». Esto no significa realizar «operaciones arriesgadas en busca de ganancias fáciles». «No, no en ese sentido; por supuesto que no es ese valor el que se necesita».

Al contrario, el Papa dijo que la economía sin trata «no mira siempre y sólo a la ventaja a muy corto plazo, sino a los frutos a medio y largo plazo y, sobre todo, a las personas».

«El valor de conjugar el beneficio legítimo con el fomento del empleo y las condiciones de trabajo dignas. En tiempos de fuerte crisis, como la actual, este valor es aún más necesario. Y en la crisis, la trata prolifera, lo sabemos todos: lo vemos todos los días. En la crisis, la trata prolifera; es necesario, pues, reforzar una economía que responda a la crisis de una manera que no sea miope, sino duradera y sólida».

Por último, especialmente hoy, «por la intercesión de Santa Bakhita», el Papa invitó a rezar juntos «por cada persona que es víctima de la trata en estos momentos».







