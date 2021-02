Papá escribe más de 600 notas para el almuerzo para impulsar a su hija

Hay algo hermoso y único en la relación entre un padre y su hija. En su infancia, las niñas a menudo sienten la tranquilidad de saber que su papá no sólo es el mejor del mundo, sino que además será un pilar de fortaleza cuando lleguen tiempos difíciles. Y un padre estadounidense, Chris Yandle, ha demostrado precisamente esto a su hija Addison.

En una entrevista con Today, Yandle explicó al periodista Craig Melvin cómo desplegó unas impresionantes destrezas paternales para hacer saber a su hija que podía contar con él… todos los días.

Yandle, de Nueva Orleans, compartió que tenía la sensación de no haber sido tan buen padre como habría deseado cuando su hija tenía nueve años. Mientras el trabajo hacía que la familia no dejara de mudarse, Yandle pastó además por la terrible experiencia de llegar a la cumbre de su carrera en el atletismo universitario y luego perder su prestigioso trabajo en relaciones públicas.

.@CraigMelvin chats with New Orleans-based author Chris Yandle about his #DadLunchNotes project, which inspired him to write over 600 inspirational lunch notes for his daughter. pic.twitter.com/EtOV16ia4P