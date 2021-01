Una iniciativa para recuperar el tiempo perdido y conectar con nuestros mayores

La pandemia ha aislado a nuestros mayores. Este proyecto te permitirá conectar con ellos y valorar quienes son nuestro mayor tesoro.

En los últimos años se ha incrementado el número de personas mayores que sienten una orfandad sentimental. Es cierto que existe una brecha generacional que dificulta la interacción con la tercera edad. La pandemia no ha hecho más que agravar las cosas. La soledad se ha incrementado exponencialmente e incluso ha puesto en riesgo su relación con sus hijos y nietos al no poder verles, al encontrarse lejos y no saber utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación.

La falta de conocimiento en el uso de las pantallas ha afectado a muchos ancianos que se han visto más aislados que nunca. Muchos ni siquiera han recibido la visita de hijos y nietos por Navidad. También les afecta la pérdida paulatina de las capacidades físicas y mentales y las restricciones sanitarias que regulan sus encuentros sociales y familiares dado que son el colectivo social más vulnerable.

Al mismo tiempo durante esta pandemia, quienes hemos podido acercarnos a ellos, nos hemos podido percatar del brillo en su mirada cuando por ejemplo se les pregunta por cómo se encuentran, por su historia. Necesitan compañía. Tal vez sea la vecina que te ha invitado a un café para conversar y hablarte de sus años mozos y de aquellos encuentros familiares que tanto le llenan. O puede que hayas recibido alguna llamada de tu padre o abuelo a deshora, mientras estabas ocupado en el trabajo. Quieren ofrecerte su ayuda en lo que les sea posible. ¡Qué gusto sentirse útil e interesante!

Recuperar el tiempo perdido

Estas dos caras de la moneda se han encontrado durante la pandemia obligándonos a reflexionar. Necesitamos dar la relevancia que tienen los valores familiares y recuperar el “tiempo perdido», el tiempo que nos ha robado el coronavirus. Necesitamos volver a encontrarnos, a disfrutar juntos. Todavía tal vez tengamos que seguir guardando la distancia física pero no la emocional. Es ahora cuando cobra sentido el concepto de acompañar, ayudar, cuidar, agradecer y apreciar a quienes nos han dado la vida, a quienes dan origen a nuestra historia.

Así nace El Mayor de mis Tesoros a iniciativa de Pilar Cifuentes y Milly Suárez. Se trata de un libro de actividades que busca conectarnos con los mayores de la familia. Sus autoras han desarrollado sus talentos y plasmado sus valores. El diseño gráfico de Pilar, la pedagogía de Milly y las ilustraciones de Sofía Jahn se han unido para crear un libro que puede convertirse en uno de los documentos más importantes de la familia que lo adquiera y decida invertir su tiempo y realizar las actividades que nos proponen.

Se trata de una herramienta que permitirá a los nietos disfrutar de sus abuelos, conocer sus vivencias y relatos, registrarlos y conservar estos recuerdos para siempre. Los abuelos se expresarán y transmitirán a quienes más quieren aquello que tanto les importa.

Tiempo juntos llenos de recuerdos

A través de las actividades del libro, se pretende que nietos y abuelos pasen tiempo juntos, estrechando su vínculo afectivo y recorriendo la historia familiar. Cada vez son más los estudios que avalan los beneficios de dicha relación para ambos tanto a nivel emocional como físico y mental. Y por supuesto, para la salud mental de nuestros mayores, es crucial conectar con sus recuerdos.







Por otra parte, las actividades permitirán a niños y mayores desarrollar habilidades de comunicación, investigación, creatividad, concentración y memoria, por nombrar algunas de las destrezas implicadas en las páginas del libro. Y es que, como tantas veces hemos escuchado, no se deja de ser niño si se mantiene viva la curiosidad.

Se trata por último de un proyecto solidario. A través de la Asociación Ayuda a Venezuela las autoras donarán un porcentaje de las ventas de la primera edición de su libro para el envío de medicinas a Venezuela. (Más información aquí)