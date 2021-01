Miles de judíos salvados del Holocausto gracias a dos Papas y un cardenal

Dos Papas y un cardenal contribuyeron para salvar a los judíos del Holocausto. Finalmente se descarta la «leyenda negra» del Vaticano que supuestamente encubrió los crímenes nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

En el último libro de Johan Icks «Le Bureau. Le Juifs de Pie XII» (Pío XII y los judíos), publicado en francés y basado en los documentos oficiales, se ponen en evidencia las 2800 peticiones de intervención y ayuda al Vaticano del 1938-1944, en las que están involucrados miles de judíos.

¿Por qué Ickx está tan informado?

Ickx está en Roma desde hace treinta años, y desde hace diez está a cargo del Archivo de la Segunda Sección de la Secretaría de Estado Vaticana. Ha sido el responsable del enorme trabajo de digitalizar y poner a disposición de los estudiosos los archivos del pontificado de Pío XII, abiertos en marzo pasado.

Los esfuerzos del papa Pío XII

Ickx explica que «los esfuerzos y las intenciones» del Vaticano estaban «dirigidos a salvar a cada ser humano», durante el Holocausto, «independientemente del color y el credo». No solo católicos, sino también judíos y personas pertenecientes a otras minorías religiosas.

Al leer los papeles desentrañados por Ickx, escribe Aci Stampa (7 de enero), resulta que en esos años el Papa Pío XII estaba perfectamente informado en los territorios del Este, al igual que los británicos y los estadounidenses. De hecho, fue Myron Tylor, representante del presidente Roosevelt ante la Santa Sede, quien señaló a la atención de la Secretaría de Estado un informe sobre lo que estaba sucediendo.

Una “conducta diplomática”

Al mismo tiempo, la Santa Sede tuvo que prestar atención a no ser utilizada por ninguna de las fuerzas beligerantes, para mantener su imparcialidad. Fue una conducta diplomática prudente, no un silencio, tanto que en su mensaje navideño de 1942, Pío XII denunció la situación en términos ciertamente cautelosos, pero lo suficientemente claros como para no dejar lugar a la ambigüedad.

Pío XII decidió no intervenir directamente para no comprometer vidas humanas o acciones humanitarias realizadas por la Santa Sede.

El único en el mundo

Ickx escribe: «Hasta donde yo se, muy limitadamente, la Secretaría de Estado del Vaticano fue el único ministerio de Relaciones Exteriores en el mundo con una oficina especial y una red internacional completa destinada a ayudar a las personas perseguidas durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, la serie Ebrei es una prueba de ello ».