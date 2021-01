Sacerdote tras la explosión: “Estoy atrapado en el quinto piso, recen por mí”

Matías Quintana es uno de los dos sacerdotes paraguayos que reside en el lugar anexo a la parroquia

Un sacerdote paraguayo que reside en el la parroquia de La Paloma envió un fuerte mensaje a sus familiares, poco después de la gran explosión del edificio que se produjo este miércoles en Madrid.

Matías Quintana es uno de los dos sacerdotes paraguayos que reside en el lugar anexo a la parroquia de La Paloma, hasta donde llegó como parte de su formación. Todos ellos están a salvo.

Poco después de la explosión y sin saber si sería rescatado, el sacerdote envió un video a sus familiares para pedirles que recen por él.

“Estoy atrapado en el 5to piso y hay un incendio, no puedo bajar. Les pido para que recen por mí, no sé se me van a poder rescatar. Ha estallado nuestra casa”, señala un mensaje enviado por el sacerdote mediante un video.

Video. Gentileza Radio Monumental 1080AM

De un momento a otro las paredes ya no existían

Por su parte el padre Moisés León, otro de los sacerdotes de nacionalidad paraguaya que vive en el edificio siniestrado contó a la emisora Radio Monumental de Paraguay que él estaba dentro del edificio al momento de la explosión y “afortunadamente no sufrió lesiones”.

AFP

“Fue una explosión muy grande, de un momento a otro las paredes ya no existían. Yo no puedo explicar cómo no fui expulsado también», relató en medio de la conmoción.

El sacerdote paraguayo contó que su compañero Matías Quintana, quien fue hasta Madrid como parte de su proceso de formación, vivía en el 5to piso del edificio. Relató que este ya se puso en contacto con sus familiares para comentarles que está bien.

La fuerte explosión se produjo alrededor de las 15.00 de este miércoles en un edificio anexo a la parroquia La Paloma de la ciudad de Madrid, en la calle Toledo. Gran parte de la estructura se vino abajo dejando un cúmulo de escombros.