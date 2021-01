Los Reyes Magos reparten regalos a los niños de las colas del hambre

Miles de niños de las ‘colas del hambre’ han recibido estos días la sorpresa de los Reyes Magos en España

Nieva en Madrid. Los copos son cada vez más grandes y la ilusión y la belleza crecen a la par que el estrés por saber cómo vamos a ir a trabajar. Es 7 de enero y parece que la Navidad ya se ha terminado y queda muy atrás. Los anuncios solidarios y los regalos son historia, pero no todo el mundo se ha olvidado de los que más lo necesitan.

La nieve se agolpa primero en el césped, luego en los árboles y después en la carretera. Y hoy a parte del frío, siguen creciendo las llamadas ‘colas del hambre’ en España. Mientras medio mundo recibe regalos, en la Cañada Real de Madrid -una de las zonas más pobres de Europa- escriben en el suelo con velas que se han quedado sin luz. Pero…no están solos.

Regalos para 1.600 niños

A pesar del frío, a pesar de las fechas, a pesar de la nieve; los voluntarios de la Fundación Madrina llevan días repartiendo regalos a los niños de las familias más necesitadas. Han repartido los días 5, 7 y 7 de enero más de 5.000 regalos a más de 1.600 niños de 600 familias sin recursos y en “pobreza infantil”. Familias y personas que ya conocen bien, porque se han beneficiado de los alimentos y enseres de bebé de las “colas del hambre” que ha podido ofrecer la fundación durante 2020.

El presidente y fundador, Conrado Giménez cuenta mientras ayuda a los ‘Reyes Magos’ que estos días han sido de alegría a pesar del dolor: “Los niños han aplaudido y estos días han sido una bendición, los niños están ilusionadísimos. Queríamos darles una ilusión porque han sufrido mucho en esta pandemia”.

madrina.org

La pobreza en pandemia

La situación de la pobreza es preocupante siempre. Ya existía antes de la crisis sanitaria que vivimos. Pero el coronavirus ha agravado todo. Miles de personas pasan hambre en España y la ayuda no llega a todo el mundo. Y esto lo saben bien en la fundación: “La situación se agrava por momentos, no hay empleo, la gente no recibe ayudas…”

“La gente tiene que venir a las colas del hambre porque no tienen para comer. Hemos pasado de 10 toneladas diarias de alimentos a 15. Esto no se va a resolver y queda lo peor”. Conrado cuenta que también han acudido a la Cañada Real para darle a cada niño “un regalito y con estufas porque lo están pasando muy mal”

La sonrisa de los niños

Esta iniciativa ha comenzado el martes 5 de enero, donde los Reyes Magos junto a los ‘pajes’ de la Fundación Madrina, han entregado más de 2.000 regalos a 657 niños de familias numerosas o con alguna discapacidad. También han acudido a las casas de niños enfermos y confinados por Covid-19,y por supuesto han podido acudir hasta La Cañada Real gracias a la ayuda de más de 210 voluntarios, 47 entidades públicas y privadas y la Policía Nacional.

Una muestra de que gracias a Dios, en estos momentos difíciles, la solidaridad abunda. Pero también de que es muy necesaria esta ayuda, porque la necesidad no para de crecer. Miles de familias, miles de madres, miles de niños en Madrid, en España y en el mundo entero pasan hambre y necesitan nuestra caridad.

Fundación Madrina

La Fundación Madrina es una fundación que nació en el año 2000 tras detectar que un 95% de los casos de las jóvenes y adolescentes embarazadas en situación de vulnerabilidad, quedan desatendidas por falta de recursos. Un hecho que hace que presenten graves problemas colaterales que les lleva a una “espiral de pérdida”.

“Madrina comenzó, como todo, siendo un granito de arena que un grupo de profesionales, sensibles a una realidad que afectaba directamente a la infancia y a la mujer, fue poniendo para formar una mejor sociedad”.

Una iniciativa en la que hasta hoy se han atendido a más de 8.000 mujeres y recibido más de 70.000 llamadas telefónicas, 3.000 correos electrónicos y 75.000 sms, creando, así un servicio de ayuda integral 360º en Madrid.







Te puede interesar:

¿Qué tiene la nieve que a todos nos encanta?