Argentina cierra su año Mariano rezando por la vida

2020 iba a ser un Año muy especial en la Argentina. Llegó la Pandemia y todo cambió. El amor hacia la Madre sigue

Se cuenta entre las anécdotas más entrañables del “Negro” Manuel, primer custodio de Nuestra Señora de Luján, con la Virgen, que éste la encontraba por las mañanas con los pies mojados del rocío. Para Manuel esto se debía a que la Virgen salía bien temprano para ir al encuentro de sus hijos.

Este 2020 estaba llamado a ser un año de intensas peregrinaciones marianas. Pero sobrevino la Pandemia y sus medidas preventivas, y fue María la que decidió salir al encuentro de sus hijos, a empaparse los pies de rocío. Lo hizo todo el año desde distintos santuarios marianos, con distintas advocaciones. Y particularmente ante la celebración de la Inmaculada Concepción, con cuya Solemnidad se clausura este Año Mariano Nacional convocado por los 400 años de la Virgen del Valle, en Catamarca.

Misas por Redes Sociales

Ocurrió en la propia Catamarca durante el año, con la virgen saliendo en peregrinación, y ayer mismo con una procesión transmitida por redes sociales para que los peregrinos no se vuelquen de lleno a la Basílica.

Lo propio hizo la Basílica de Luján, que salió al atrio como la novia para saludar a los asistentes, y que no se amontonen en el interior del templo. Durante toda la semana desde el Santuario Mariano Nacional habían invitado a seguir la transmisión por redes sociales y particularmente a que no haya peregrinos a pie desde largas distancias, ya que no se podría brindar la asistencia habitual en el camino. Por eso, María salió, como en Catamarca, y con la ayuda de las redes sociales, golpeó a las puertas de las casas.

Posta del Camino

Camino a Luján, en una advocación hermana, Posta del Camino, la Inmaculada Concepción del Buen Viaje también María salió a mojar sus pies y temprano el 7 y el 8 recorrió su extensa diócesis para estar cerca de parroquias y comunidades, pero también de fábricas, hospitales, municipalidades, centros de rehabilitación e incluso un monasterio de clarisas. Llevada en peregrinación por su Obispo, la Virgen del Buen Viaje hizo honor a su nombre, y viajó al encuentro de los demás.

En el Posadas, la #InmaculadaConcepcióndelBuenViaje cerca del personal de Salud y de los enfermos. Ante la Pandemia, hagamos como la Virgen, que se reinventó ante el desafío de ser la Madre de Dios. Está siempre junto a nuestra cruz y la de los que tienen seres queridos enfermos. pic.twitter.com/lJWO3bFsFX — Diócesis de Morón (@diocesisdemoron) December 7, 2020

Otro imprevisto para este año mariano fue tener que dedicar esta última parte de él a rezar por la vida de los no nacidos ante un proyecto de Ley para legalizar el aborto que es debatido en el Congreso de la Nación en pleno adviento.

Por eso, los obispos convocaron este 8 de diciembre a que en comunidad se rece la Oración por la Vida de San Juan Pablo II. Y cada mensaje, cada homilía de la Inmaculada, en cada Misa, se pensó en los concebidos no nacidos.

Ante la inminencia del debate en el Congreso Nacional por la ley de legalización del #aborto, los obispos argentinos proponen que en todos los lugares donde el 8 de diciembre se celebre la Santa Misa, se eleven plegarias por el cuidado de la #Vida no nacida.#CEApic.twitter.com/z69ldQ8pDU — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) December 8, 2020







No se pudo concretar el tan esperado Congreso Nacional Mariano, ni las habituales peregrinaciones a Luján, Itatí, San Nicolás…Pero en esta particularidad se vio la inquietud de los santuarios por estar cerca de la gente, que en cada ocasión que María los visitó provocó emociones y lágrimas, su vocación por aprender nuevas formas de difusión, ante las que encontraron ecos de miles de visualizaciones, y también la expansión reticular de María en toda la Argentina.

Porque María lleva 400 años de amor en San Fernando del Valle, pero también otros tantos en Luján, es la Merced en Bahía Blanca, y la Virgen del Rosario en San Nicolás… Y así en cada rincón del extenso país.

Mensajes de todos los obispos del país

De hecho, uno de los momentos que con mayor claridad han puesto de manifiesto que el suelo argentino es un suelo regado de amor a María que a su vez acompaña cada pueblo con sus particularidades fue la difusión de mensajes en las redes sociales del Espacio de Animación y Encuentro Virtual del Año Mariano de mensajes de los obispos de todo el país. De Tucumán, Goya, Nueve de Julio, Santiago del Estero…

Y más allá de que la lógica misionera impulsa a que así sea, a que cada pueblo tenga a María cerca, en circunstancias como estas se advierte la lucidez de esa intuición apostólica. Porque no pudimos salir, pero no importó, porque nuestra Madre estuvo siempre cerca, en lo espiritual, pero también en lo físico, que tanto sostiene nuestra vida de Fe, y desde este año con inesperada fuerza, en lo digital.

No fue el año mariano soñado

Pero como recordaba un obispo del Gran Buenos Aires ante la Pandemia, tampoco María tenía previsto tener la vida que tuvo. Y menos José, al que ya le estamos dedicando un año. Pero vaya si valió la pena que ambos le hayan dado el Sí a Dios con las circunstancias que tenían por delante. Y valió la pena este año mariano profundamente centrado en las iglesias domésticas, en las casas, para redescubrir a una María que es patrona no solo de diócesis y ciudades, sino de hogares.