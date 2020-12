El Papa pide a san Juan Diego que presente a la Virgen dolor de América

"Que a través de su intercesión presente a la Virgen de Guadalupe los países de América Latina", pidió el Papa Francisco

El papa Francisco ha recordado hoy la conmemoración de san Juan Diego, a quien Nuestra Señora de Guadalupe escogió como su enviado. Asimismo, recordó a los damnificados por la pandemia y los desastres naturales, en su saludo a los fieles que seguían a distancia la Audiencia General del Miércoles 9 de diciembre de 2020 en el Palacio Apostólico Vaticano.

«Que a través de su intercesión presente a la Virgen los países de América Latina, damnificados por la pandemia y los desastres naturales, para que ella, como Madre, salga al encuentro de sus hijos y los cubra con su manto. Pidamos además al Señor que infunda en nosotros su Espíritu Santo para que vivifique nuestra oración y transforme nuestro corazón, abriéndolo al servicio de la caridad. Que el Señor los bendiga a todos», afirmó.







Te puede interesar:

La Virgen de Guadalupe y Juan Diego en el campo





En su catequesis, Francisco exhortó a los fieles a aprender a estar «en la espera del Señor. El Señor viene a visitarnos, no solo en estas fiestas grandes — la Navidad, la Pascua —, sino que el Señor nos visita cada día en la intimidad de nuestro corazón si nosotros estamos a la espera.

Y muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor está cerca, que llama a nuestra puerta y lo dejamos pasar. “Tengo miedo de Dios cuando pasa; tengo miedo de que pase y yo no me dé cuenta”, decía san Agustín. Y el Señor pasa, el Señor viene, el Señor llama. Pero si tú tienes los oídos llenos de otros ruidos, no escucharás la llamada del Señor».

«Hermanos y hermanas, estar en espera: ¡esta es la oración!», concluyó.

La Virgen de Guadalupe y san Juan Diego

Según la tradición en 1531, del 9 al 12 de diciembre la Santísima Virgen, en su advocación de Guadalupe, se apareció, conversó con san Juan Diego, un indígena, lo buscó cuando pretendía escabullirse para salvar a su tío Juan Bernardino, y lo mandó a que le llevara al obispo (fray Juan de Zumárraga) una señal de que era ella de verdad y que quería que le construyeran una “casita de oración” para acoger a su pueblo, a los indígenas y a todos los hombres.

La señal era un puñado de rosas que, misteriosamente, crecían en diciembre y en la parte pedregosa del cerro del Tepeyac. Esas rosas, dejaron plasmada en la tilma de san Juan Diego la venerada imagen que ahora recibe 22 millones de fieles cada año en la Basílica construida en su nombre en Ciudad de México.

El Papa celebrará la misa en la fiesta de la Virgen de Guadalupe

Aún en tiempos de pandemia, el Papa Francisco celebrará la misa en honor de la fiesta de la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro a las 11.00 a.m (hora de Roma). Sin embargo, el rito no contará con la participación multitudinaria de fieles debido a las medidas sanitarias por el coronavirus.







Te puede interesar:

Cómo la relación entre Guadalupe y san Juan Diego puede salvar México