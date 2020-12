Seewald: Benedicto XVI nunca ha sido un "papa en la sombra"

Entrevista al periodista que más conoce la figura de Joseph Ratzinger/Benedicto XVI y le ha planteado alrededor de 2000 preguntas

La última pregunta que le hizo para su libro, Benedicto XVI no quiso responderla. Le dijo que equivaldría a inmiscuirse en el gobierno del Papa actual.

Peter Seewald (1954) lleva más de un cuarto de siglo acompañando periodísticamente al cardenal Joseph Ratzinger/ Benedicto XVI, primer Papa emérito en siglos.

Su último libro de más de 1000 páginas, Benedicto XVI. Una vida, no es solo una biografía. Es un encuentro con los acontecimientos de la Iglesia y de la historia de la edad contemporánea: El Concilio Vaticano II, el pontificado más largo de la historia al lado de Juan Pablo II, la secularización, la globalización y la inédita convivencia de dos papas en el Vaticano.

Ratzinger es un personaje de la historia de nuestro tiempo cuya vida refleja las fracturas de los siglos XX y XXI a través de su trayectoria personal, teológica y eclesial.

Seewald ha podido ahondar en su personalidad, en las vicisitudes dramáticas de su vida, y llegar –mediante la reconstrucción de fracturas como los casos Williamson y Vatileaks, además de su sorpresiva renuncia al pontificado– pintando un cuadro pormenorizado del 265 Sucesor de Pedro.

En esta entrevista exclusiva para Aleteia, el periodista considera que el Papa emérito nunca se convirtió en papa en la sombra. Antes al contrario, siempre ha tenido cuidado de no entorpecer la acción de Francisco. Pero, «Benedicto nunca ha hecho voto de silencio», aclaró.

Cabe destacar que en el nuevo libro recoge la última entrevista inédita al papa Benedicto XVI desde su retiro en el Vaticano que fue realizada en otoño de 2018.

– Pregunta sintética de las muchas que nos llegan de los lectores sobre el Papa emérito: ¿Cuál es el estado de salud, emocional y psicológico del Papa Emérito Benedicto XVI después de una erupción facial (erisipela), la experiencia de la muerte de su hermano, y sus limitaciones físicas?

La erisipela fue muy dolorosa. Pero desde entonces, el Papá emérito se ha recuperado por completo y ha vuelto a ponerse en forma, en la medida de lo posible para un anciano físicamente frágil de 93 años. Celebra la Santa Eucaristía cada día, medita, lee, realiza viajes cortos en silla de ruedas, despacha y recibe correo.

Y tiene sentido del humor y confianza; con todas las tribulaciones sobre la iglesia y el mundo que debe escuchar en las noticias todos los días.

– Benedicto XVI fue el primer Papa en dimitir después de casi 600 años. Como su biógrafo, ¿considera imperativo dar a conocer otros méritos de la doctrina y de la vida del Papa Ratzinger para que la historia no reduzca su legado despiadadamente al momento de su renuncia? ¿Qué aspectos biográficos humanos de la vida y obra de BXVI destacaría?

Los opositores de Ratzinger – «mis no amigos», diría él – no se cansan nunca de repetir una de sus fórmulas favoritas: Benedicto XVI era el Papa equivocado, y renunciar fue su mayor acto. ¡Qué tontería! No fue sin razón que mi libro se volvió tan extenso. Hay mucho de que hablar. Cosas muy importantes, muy emocionantes y también muy entretenidas.

La vida de Ratzinger es una biografía del siglo. Básicamente, Benedicto es quizás el único Papa cuya obra fue grande e importante incluso antes de su pontificado. Comenzó como una estrella joven que supo trasmitir la enseñanza cristiana con una nueva frescura, con la más alta inteligencia y, como teólogo del pueblo, al mismo tiempo en toda su sencillez y belleza. Sin la contribución de Ratzinger, el Concilio Vaticano II nunca habría realizado su apertura.

Sus libros se convirtieron en los más vendidos del mundo y han confirmado o incluso llevado a la fe a millones de personas en todo el mundo. El resultado fueron innumerables vocaciones sacerdotales. Él fue el primer Papa de la historia que presentó una cristología revolucionaria. Su declaración de tolerancia cero y nuevas regulaciones marcaron el comienzo de una nueva era en la persecución y expiación del abuso sexual en la iglesia, aunque se debería haber hecho mucho más.







Probablemente la mayor importancia de Benedicto radica en su inquebrantable ortodoxia. Está dispuesto a perder la simpatía y ser atacado. A cambio, todos sabían que todo lo que hacía y decía podía resultar incómodo, pero que se correspondía de forma fiable con la enseñanza del Evangelio, el Concilio y la tradición católica.

– En su opinión, ¿cuál fue la respuesta más sorprendente que le dio Joseph Ratzinger durante sus largas sesiones de entrevistas?

Ratzinger es la persona más inteligente que he conocido. Y siempre es fácil que te sorprenda. En verdad, ha seguido siendo un pensador moderno, por supuesto no moderno en el sentido de una dilución de la fe.

Encontré una respuesta sorprendente y particularmente hermosa en nuestro primer libro de entrevistas “La Sal de la Tierra” de 1996. Le pregunté: “Señor Cardenal, ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios?” No tuvo que pensarlo dos veces y dijo como un tiro. : «Tantas como personas».

– Hay textos o cartas del Papa Emérito que fueron utilizados por los enemigos del Papa Francisco para crear un clima de tensión dentro de la Iglesia. ¿Cuál es la opinión de Benedicto XVI sobre los enemigos de su sucesor que instrumentalizan su persona y sus últimos mensajes o prólogo a libros por intereses cismáticos, ideológicos o sencillamente de poder y personales?

Aquí hay que distinguir con mucha precisión. La crítica honesta del Papa no es un insulto a su autoridad. Durante el papado de Benedicto XVI, para un periodista de tendencia “progresista”, estaba bien visto condenar a Ratzinger en todas las ocasiones posibles. Hoy en día, cuando alguien critica las declaraciones de Francisco o algunas de sus decisiones, a menudo se habla de “contaminación de nidos” o incluso intentos de dividir.

Es vergonzoso que alguien quiera instrumentalizar al Papa emérito. Fue escandaloso cuando en un libro publicado por el Cardenal Sarah alguien ha puesto el nombre del Papa Benedicto en la cubierta del libro, a pesar de que solo había hecho una pequeña contribución. Y sin siquiera preguntarle.

Incluso su firma se utilizó sin su conocimiento. Inmediatamente protestó contra eso. Por cierto, desde su renuncia realmente ha hecho todo lo posible para evitar dar la impresión de interferir en el pontificado del Papa Francisco.

– Francisco asegura que Benedicto XVI es como un abuelo o un familiar para él. Sin embargo, hay voces críticas dentro y fuera de la iglesia que piden una reforma canónica para evitar que un papa emérito actúe como contrapeso con su vida pública y sus declaraciones al pontífice gobernante o activo. ¿Es Benedicto XVI consciente de que todo lo que escribe o dice crea un contrapeso inevitable o provoca disputas que refuerzan a los que no les gustan el Magisterio o las reformas del Papa Francisco?

Por supuesto que él es consciente de esto. Ya fue consciente cuando ni siquiera estaba claro quién sería exactamente su sucesor. Ya con su declaración de renuncia prometió esta obediencia absoluta. El Papa es el Papa. No debe haber un Papa en la sombra ni siquiera un Papa en paralelo. Esos días se acabaron. Pero eso no significa que uno esté de acuerdo con todo lo que dice el Supremo Pastor de la Iglesia.

Nunca ha habido una situación como la actual, con un Papa gobernante y otro abdicado. Pero quién sabe, tal vez pronto incluso tengamos dos viejos papas y luego tres hombres vestidos de blanco. Benedicto XVI ha creado una nueva tradición con todo lo que hizo, ya sea por su renuncia, o por su lugar de residencia.

Había anunciado que se retiraría al silencio. Y lo hizo. Pero eso no significa que deba renunciar a su pensamiento o cumplir un voto de silencio. Ya le ha dado a su sucesor uno o dos consejos, muy discretamente. Y está a su lado orando por él todos los días.