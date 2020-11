Rezar con los salmos: Haz lo que dice tu Señor y Él entrará en tu casa

Señor, ¿quién habitará en tu santa Montaña?



El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua.



El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor.



El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente.



El que procede así, nunca vacilará.