6 formas de honrar a tus difuntos a pesar de la COVID-19

Una amiga me explicó esta semana el dolor que le produce pensar que el 2 de noviembre no podrá llevar flores a la tumba de su madre. Las restricciones impuestas por las autoridades a causa de la pandemia harán que muchos no podamos viajar ni acceder a los cementerios donde reposan los restos de nuestros seres más queridos.

Ausencias que se notarán especialmente estos días

Esa herida es más profunda en aquellos que han experimentado la muerte de un familiar o una persona amada a causa de la COVID-19.

Es una etapa extraña de nuestra historia reciente, que nos ha impedido despedirnos de ellos. No ha habido ocasión de acompañar en los últimos momentos o de celebrar un funeral. Lo que antes era una tradición que dábamos por supuesta, se ha convertido en un imposible que cada uno personalmente o en familia ha tenido que aprender a gestionar.

Los católicos también estamos aprendiendo a vivir nuestra fe de un modo distinto y renovado.

El 2 de noviembre es la Conmemoración de los Fieles Difuntos y en la mayor parte de los países de raíces cristianas se dedica la jornada y los días previos a rememorar a los fallecidos y a rezar por ellos. ¿Qué hacemos si no podemos ir al cementerio a colocar unas flores ante su tumba, como se lamentaba mi amiga, y rezar un momento ante la lápida?

