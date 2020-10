Así fue el montaje de la frase del Papa sobre los homosexuales

La frase polémica del papa Francisco en relación a los homosexuales: “Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente”. La frase, que aparece en el documental Francesco de Evgeny Afineevsky, publicado el 21 de octubre de 2020, se inserta en un montaje extraído de una entrevista de 2019.

Cuatro extractos, entre ellos uno que había sido cortado, se han puesto juntos produciendo cierta confusión en la comprensión precisa del pensamiento del papa Francisco sobre el tema.

En mayo de 2019, se publicaba una larga entrevista –casi una hora y veinte– del Soberano Pontífice con la vaticanista mexicana Valentina Alazraki durante la cual se abordaron numerosas cuestiones de sociedad, en particular de la homosexualidad. Diferentes extractos de esta entrevista fueron recuperados en el documental Francesco y combinados juntos para dar esta declaración: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por esa… Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo he defendido eso”.

En la versión original, el papa Francisco inicia la cuestión declarando haber sentido rabia por el tratamiento que había hecho un periodista de su famosa respuesta “Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?”, frase pronunciada durante el vuelo de regreso de la JMJ de Río de Janeiro el 28 de julio de 2020.

El pontífice afirmó haberse expresado “sobre la integración familiar de las personas con orientación homosexual”. Y afirma que quiso decir: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, las personas con una orientación homosexual tienen derecho a estar en la familia”, que es el primer extracto recuperado en el documental Francesco.

Un montaje que oculta el propósito original

Sin embargo, la frase completa está cortada y en su totalidad dice esto en la entrevista original: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, las personas con una orientación homosexual tienen derecho a estar en la familia y los padres tienen derecho a reconocer ese hijo como homosexual, esa hija como homosexual. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible…”. El tema de la discusión, que trataba sobre el lugar del hijo homosexual en una familia heterosexual, se oculta de algún modo en el documental Francesco.

Entre estos dos primeros fragmentos, se inserta en el montaje la frase “son hijos de Dios”, que también fue pronunciada por el primado de Italia durante la misma entrevista, pero más tarde. Se quejaba entonces de que un periódico había titulado “El Papa manda a los homosexuales al psiquiatra”, después de un comentario en el que él, no obstante, reconocía su torpeza. Sin embargo, niega haber declarado eso y afirma haber respondido a quien le planteó la pregunta: “Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, y tal”. El montaje y la inserción de la frase en el documental son facilitados por la utilización de un plano que muestra a sacerdotes rezando en la capilla de la Residencia Santa Marta, la vivienda actual del papa Francisco.

No tomar una palabra para anular el contexto

Cosa interesante, el Soberano Pontífice invita más adelante en la entrevista con la periodista mexicana a “no tomar una palabrita para anular el contexto”. Y subraya que decir que los homosexuales tengan derecho a una familia “no quiere decir aprobar los actos homosexuales, ni mucho menos”.

Además, la parte precedente a estos tres primeros extractos en el documental deja entender que el Papa habla de las familias homoparentales. En efecto, presenta el testimonio de un homosexual que fue a preguntar al Soberano Pontífice si podían llevar a la parroquia a sus hijos adoptados. El Papa, según informa, le habría animado a enviarlos a la iglesia sin ocultar su situación marital.

Un último extracto cortado en el montaje

El cuarto extracto, que ha sido pegado después de los tres primeros, no aparece en la versión original y parece haber sido retirado por la periodista mexicana. No aparece en la transcripción oficial de la entrevista en Vatican News. Sin embargo, se puede ver un corte limpio consultando el video, y que se produce unos minutos después en esta parte de la entrevista. Es muy probable que este corte y este extracto se correspondan. Por el momento, ninguna información permite aclarar cómo el director ruso-estadounidense ha recuperado este extracto.

El contexto coincide: la periodista mexicana señala que el papa Francisco se opuso al matrimonio homosexual cuando era arzobispo de Buenos Aires en Argentina y que, paradójicamente, desde su llegada a Roma, había afirmado tener le impresión de ser percibido como “mucho más liberal” que en su país de origen.

La respuesta del Papa comienza así: “Yo siempre defendí la doctrina. Y es curioso, en la ley de matrimonio homosexual… es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual”. En el vídeo, la periodista le plantea entonces una pregunta, pero el fin de la cita truncada del documental Francesco es muy posible que fuera extraída de aquí, ya que el corte es visible y su enlace parecería coherente: “Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo he defendido eso”. Cabe señalar que la expresión “convivencia civil” en español se traduce en los subtítulos en inglés del documental como “unión civil”.

Extracto del video:

El director sorprendido por la polémica

Una posición mucho menos inédita que la que da a entender el montaje de Francesco. Además, se puede relacionar con posiciones más antiguas del sucesor de Pedro. Ya había pronunciado unas declaraciones casi idénticas en el libro-entrevista Política y sociedad (2017) firmado con el sociólogo Dominique Wolton, en el cual el Pontífice afirmó: “(…) ‘matrimonio’ es una palabra histórica. Desde siempre en la humanidad, y no solo en la Iglesia, ha sido la unión de un hombre y de una mujer. No se puede cambiar eso así como así (…). Está en la naturaleza de las cosas. Llamémoslas, pues, ‘uniones civiles’”.

El director Evgeny Afineevsky, que es homosexual y ya presentó un largometraje en 2009 sobre la cuestión de la inclusión familiar de los homosexuales en una familia judía, “expresó su sorpresa” después de la première en Roma, según informa The Philadelphia Inquirer el 21 de octubre. Dice sorprenderse de que “los comentarios del Papa hayan creado tal tempestad”. Según él, el Papa “no intentaba cambiar la doctrina, sino que expresaba simplemente su convicción de que los homosexuales deberían disfrutar de los mismos derechos que los heterosexuales”.

Cabe señalar que el director fue recibido por el Soberano Pontífice en la mañana anterior a la proyección. En su cuenta de Instagram, Evgeny Afineevsky afirma haber sido recibido durante esta audiencia privada con un “pastel de cumpleaños”. Entre 30 y 40 minutos del filme –es decir, menos de un tercio– se proyectaron en agosto en el Vaticano en presencia del Papa, según una confidencia del director a la vaticanista estadounidense Cindy Wooden.

Polarización de las reacciones en el seno de la Iglesia

Las reacciones parecen, por el momento, ignorar la confusión que habría podido ser generada por el montaje de Evgeny Afineevsky. El reverendo James Martin, un jesuita estadounidense que preconiza una abertura a los homosexuales católicos, ha aplaudido los comentarios como “un gran paso adelante en el apoyo de la Iglesia a las personas LGTBQ” en Twitter. “El hecho de que el Papa hable positivamente sobre las uniones civiles también envía un fuerte mensaje a aquellos lugares donde la Iglesia se ha opuesto a tales leyes”, añade.

Por otro lado, Mons. Thomas Tobin de Providence (Estados Unidos) ha pedido aclaraciones en Twitter: “La declaración del Papa contradice claramente la doctrina de la Iglesia desde hace mucho tiempo sobre las uniones del mismo sexo”, declaró en un comunicado. “La Iglesia no puede apoyar la aceptación de relaciones objetivamente inmorales”.

El padre Antonio Spadaro, director de la revista La Civiltà Cattolica, que ha visto el documental durante su première en Roma, habla por su parte de una película construida con “fragmentos extraídos de”. “No hay nada nuevo. Lo que se mantiene y me sorprende es la capacidad de escucha de Francisco”, afirma en una entrevista para L’Avvenire.