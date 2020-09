Oración contra la Covid-19 ante la Cruz del Padre Pío

El 20 de septiembre de 1918, Padre Pío después de la celebración de la misa, se dirigió a rezar solo y en silencio delante de la cruz que se encontraba en el coro de la iglesia cuando fue sorprendido por una gran relajación, como un dulce sueño.

En la paz y el silencio Padre Pío meditó la pasión de Jesús frente al crucifijo de madera, tanto hasta sufrir desde ese día el martirio de Cristo.

Lo que sucedió ese santo día, lo relata en una carta escrita a su padre espiritual:

“Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la Misa y sentí poco a poco que me elevaba a una oración cada vez más suave. De pronto una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir, y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda. Me recosté y recé, miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios”.