Ecuador celebró la vida con sentido homenaje a víctimas del coronavirus

“Mamita, te amamos, que disfrutes al estar al lado de Dios”. Así de claro, sencillo y directo. He aquí tan solo uno de los emotivos mensajes que se colgaron en el denominado “árbol de los recuerdos” ubicado en el Panteón Metropolitano de Guayaquil (Ecuador).

Sucedió este domingo 20 de septiembre durante la misa en la que también se conmemoró el Día del Mundo Unido por la Vida.

Si bien se trata de una jornada que se celebra –en esta ocasión por octavo año consecutivo- en más de 20 países de diversos continentes, a través de la Asociación Gremial Latinoamericana de Cementerios y Servicios Funerarios (Alpar), en Ecuador cobró una dimensión especial debido a los efectos del coronavirus.

Es que de alguna manera el objetivo de esta instancia ha sido honrar en familia la memoria de quienes han fallecido.

Fue por eso que muchas personas, que no pudieron despedirse de sus seres queridos muertos en medio de la pandemia, ofrecieron sus plegarias y recordatorios en medio de esta jornada particular, tal cual recuerda una reciente crónica publicada en El Universo.

Es ahí donde surge el caso de Jacqueline, quien perdió a sus dos padres en pocos días. En el caso de su papá, luego de ser trasladado a un hospital y haber estado internado. Luego su mamá, quien tenía diabetes e hipertensión.

“La hicimos tratar por telemedicina en casa y luego la llevamos a internar porque se empeoró, fue a una clínica privada en donde no resistió la terapia intensiva. No tuvimos el luto de mi papi porque por atender a mi mami no pudimos”, dijo esta mujer, quien acudió a la misa por sus padres en compañía de sus hermanos.

El encargado de presidir la ceremonia religiosa fue monseñor Giovanni Battista Picolli. Los familiares también participaron, además de los mensajes, de la tradicional liberación de globos.

En Ecuador, según cifras oficiales, el coronavirus ha dejado más de 126.000 casos confirmados y un número de fallecidos superior a 7.200.