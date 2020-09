El gran consejo de una mujer de 107 años que sobrevivió a la gripe española y a la COVID-19

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Mientras el mundo intenta contener la COVID-19 y proteger a los más vulnerables,, ha logrado sobrevivir al virus después de contraerlo a comienzos de este verano. Y no era la primera vez que tenía que hacer frente a una enfermedad tan letal.

De niña, Del Priore contrajo la gripe española, pero logró sobrevivir. Sorprendentemente, más de 100 años después, su frágil cuerpo no pudo escapar al coronavirus. Su nieta de 66 años, Darlene Jasmine, pensaba que su abuela sucumbiría a la enfermedad. Sin embargo, Dios y del Priore tenían otros planes.

“Me emocioné cuando superó la enfermedad, pero bueno, así es ella. No permite que nada la desanime. Pasó la gripe española y ahora ha superado esto. Le encanta la vida y probablemente ya tenía en mente que este no sería el final”, explicó Jasmine a Today.

Esta antigua costurera se crió en Brooklyn con sus cinco hermanos y hermanas y sus padres, ambos sordos. Luego conoció a su marido, Frank, que era bailarín profesional de tango. La pareja pasó años disfrutando juntos del baile. Incluso tras la muerte de su esposo, Del Priore se mantuvo activa y hasta su centésimo cumpleaños solía caminar casi dos kilómetros al día para ponerse al día con los amigos.

“Ella no piensa en su edad; simplemente disfruta cada día. Le encanta bailar y le encanta la música. Cuando escucha música, sus pies empiezan a repiquetear. No se preocupa por las cosas pequeñas. La vida está para disfrutarla”, compartió su nieta.

Y parece que esta joie de vivre de Del Priore corre por la sangre familiar, ya que su hermana Helen, de 105 años, también ha sobrevivido a las dos pandemias.

Quizás te preguntes cómo esta alegre señora ha logrado sobrevivir a unos virus tan devastadores. Quizás se deba en parte a su perspectiva vital: “Sé bueno con los demás, conserva los buenos amigos, sé honesto, ama a Dios… ¡y come muchos pimientos picantes!”.

