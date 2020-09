Practicar la Medicina de Familia, practicar la Auténtica Medicina

“Cuando me desplazo por Queens –explica- se dice que ese tren atraviesa 170 culturas diferentes. De modo que 170 culturas diferentes pasan por mi consulta.”

El doctor es médico primario y miembro de SOMOS, una red de médicos de Nueva York que atiende a comunidades vulnerables.

Skeivys considera que trabajar con esta red tiene muchos aspectos positivos: “SOMOS conoce los recursos públicos –explica- y permite que los médicos decidamos qué es lo importante para el paciente, para encontrar el modo más eficaz de darle lo que necesita.”

“Amo la práctica de la Auténtica Medicina –dice-, no la Medicina corporativa, no que me digan qué dar al paciente o adónde enviarlo.”

Su criterio siempre es ir a favor de las personas: “Envío al paciente –afirma- adonde creo que le daré la mejor atención o el mejor precio en el caso de un medicamento.”

Para él, “la Medicina es un servicio y no un producto. Como servicio, no lo quiero prestar como un concesionario de automóviles sino como un profesional, así que los detalles cuentan. Eso es lo que hace un profesional.”

El doctor Skeivys se esfuerza por atender a cada paciente teniendo en cuenta su idioma y su cultura: habla español para relacionarse mejor con los hispanos, por ejemplo. Y su disponibilidad es total: “Doy mi teléfono a todos los que van a mi consulta. Me pueden llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Soy clave para ellos”, afirma.