Ministro de exteriores chino visitó Roma, crece la espera por Acuerdo entre China y Santa Sede

El Vaticano mantiene una posición hermética respecto a la renovación del Acuerdo provisional entre China y la Santa Sede sobre el nombramiento de obispos católicos que expirará el próximo 22 de septiembre.

El Ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi, estuvo de visita el 26 de agosto en Roma para la primera etapa de una gira europea, pero no hubo encuentros oficiales con autoridades vaticanas, mientras la embajada ante la Santa Sede de Estados Unidos lanzó un mensaje directo al Papa.

“El Partido comunista chino está robando la tecnología americana y su propiedad intelectual para construir su poder militar y económico”, se lee en la cuenta oficial en Twitter de la embajada ante la Santa Sede de los Estados Unidos que incluye una foto seria del presidente Xi Jinping.

En medio se encuentra también la negociación comercial entre China y Estados Unidos. Wang Yi ha pedido a Europa de mantener una posición equilibrada respeto a la posición de Washington de evitar el uso de la tecnología 5G china aludiendo a riesgos a la seguridad y a la privacidad de los ciudadanos europeos.

El gobierno de Donald Trump desaprueba ‘políticamente’ el acercamiento de la Santa Sede y de China en su ‘guerra comercial’ contra el ‘gigante asiático’, independientemente de otras valoraciones referentes a la libertad de religión y a la difícil situación de los fieles católicos chinos.

