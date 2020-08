Con la Biblia en la mano, así fue como este policía evitó un suicidio

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Hernandarias en una localidad de Alto Paraná, sede de la Central Hidroeléctrica de Itaipú, cuya propiedad la comparten Paraguay y Brasil. Ahí se encuentra un puente denominado Costa Cavalcanti, donde se han producido varios suicidios durante los últimos años. Según cifras de la, en este país existe un promedio de 400 suicidios por año.

El pasado 9 de agosto, el suboficial Inspector, Juan Carlos Osorio, del Grupo Especial de Operaciones (GEO)- unidad de élite de la Policía-, llevó adelante una heroica misión cuando evitó que una mujer se lance al vacío, con su Biblia como aliada principal.

En comunicación con Aleteia, el funcionario policial recuerda aquella experiencia le cambió la manera de ver la vida.

Osorio tiene 33 años y comentó que nunca sale de su casa sin llevar consigo a su Biblia. “Todos los días leo la Biblia y me gusta mucho hablar de Dios con mis amigos. Aunque en la Policía nos preparan para actuar con frialdad, soy una persona que tiene un corazón blando”, expresó.

El agente especial, recordó que un amigo que pasaba por la zona lo llamó y le comentó que una persona se estaba por arrojar del puente hacia el vacío. “Me dijo que tal vez yo podía ayudar. Creo que lo hizo porque soy muy conversador”, refirió.

“Cuando llegué al puente, en lo primero que pensé fue en mi Biblia. La tomé y en ese momento sentí una paz única. No era yo, estoy convencido de que Dios estaba conmigo. La mujer estaba muy desesperada y me sudaron las manos”, recordó.

Aunque no recuerda exactamente el versículo, el hombre dijo que al abrir su Biblia se le presentó un capítulo del evangelio según San Juan. Explicó que mientras leía la palabra, le pedía a Dios que le ayude a salvar a la mujer.

“Mientras leía la Biblia, pensaba cómo podía evitar que ella se lance, me acercaba cada vez más. Ella empezó a llorar con desespero. Luego, le dije que le traía un mensaje de Dios, que él estaba con ella, que él le comprende y que le va a ayudar a superar los problemas”, relató.

Finalmente, el suboficial Osorio pudo abrazar a la mujer y alejarla de la orilla del puente. “Le dije que Dios le estaba salvando y que tenía una nueva oportunidad para ser feliz. Ella no paraba de llorar, pero poco después se tranquilizó”, detalló.

Una experiencia que la cambio la vida

Osorio aseguró que desde aquel día, ve la vida de una forma diferente. “Sé que Dios me utilizó para hacer el milagro. Ahora le doy otro valor a todo, a mi familia”.

El policía paraguayo contó que tiene hijos y vive con su pareja. Aseguró que su próximo objetivo es poder contraer matrimonio para sentirse en plenitud con Dios.

“Siempre que estoy en apremios, me alejo de las personas y habló con Dios como un amigo. Le pido que alguna vez me aparezca y me estreche la mano. Sé que algún día esto va a ocurrir”, indicó

El hombre comentó que desde la experiencia no volvió a saber de la mujer a quien salvó, pero comentó que fue asistida por personal de una comisaría local.

Suboficial Inspector Juan Osorio personal de la Geo de Ciudad del Este, evitó que la mujer se quite la vida leyendole la Biblia en el puente cavalcanti Geplaatst door Círculo de Suboficiales Retirados Policía Nacional op Zondag 9 augustus 2020

Claves para ayudar a una persona con conducta suicida

Para el jefe de Cátedra de Psiquiatría, de la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Asunción (FACEM-UNA), Jorge Torales, el suicidio es el desenlace final, de aquellos que tiene una enfermedad mental por lo que es importante que la persona sea asistida.

“El 90% de las personas que cometen un suicidio tiene una enfermedad de base. No está relacionado con una sola patología mental. Generalmente se dice que está vinculado a la depresión, pero el suicidio es una entidad por sí misma, que puede ser la complicación de cualquier patología mental”, explica el profesional en comunicación con Aleteia.

El siquiatra explica que existen señales de alarma que nos pueden ayudar a detectar que una persona tiene pensamiento suicida.

“La persona con conducta suicida se siente con desesperanza, con poca energía, se aísla socialmente, se despreocupa de las cosas que le gustaba hacer. Además, se lo ve irritable, se despreocupa del trabajo, de sus afectos, se lo ve claramente deprimido”, puntualiza.

Para el profesional de la psiquiatría, se debe romper con el mito de que, si uno pregunta a alguien si se quiere sacar la vida, se le instala la idea en la cabeza. “La idea ya está y se necesita que se abran para poder pedir ayuda. Hay que insistir a que acuda a un profesional”, agrega.

“Lo que uno debe hacer es preguntar, sin miedo, a la persona sobre cómo se siente y decirle que uno le comprende cómo se siente, preguntar sí qué se puede hacer para ayudarlo y darle acompañamiento. Muchas veces la persona que piensa en quitarse la vida, necesita que se le escuche, que alguien se preocupe”, sugiere Torales.

Consecuencias de la pandemia en la Salud Mental

El jefe de Cátedra de Psiquiatría de la FACEM- UNA, explicó que con la llegada de la pandemia, todas las enfermedades mentales aumentaron.

“Esto es de esperar debido a la incertidumbre, la desesperanza y el miedo que generan los problemas asociados a la cuarentena. La situación está probando la capacidad de resiliencia y de afrontamiento, pero a muchas personas, que tiene algún problema en lo social, lo familiar o económico; le supera”, expresó.

El profesional de la Salud, vaticina que cuando termine esta pandemia del coronavirus habrá una “pandemia de enfermedades mentales”, a consecuencia del confinamiento y sus derivaciones.

“Tenemos que estar preparados y romper con el estigma de que acudir al psicólogo o siquiatra es sinónimo de locura. Las enfermedades mentales existen, se diagnostican, se tratan, se curan y las que no se curan se controlan. El ser humano es dualidad de mente y cuerpo. Se pueden vencer este tipo de hechos”, finalizó.

En Paraguay, el Departamento de Alto Paraná es uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus, acaparando la mayoría de los contagios y muertes por la enfermedad. Además, la situación económica es compleja ante el cierre de las fronteras. La región se sitúa en la zona conocida como tres fronteras, donde convergen Paraguay, Brasil y Argentina.

