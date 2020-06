1300 kilómetros en 19 horas para llevar a una niña al hospital

Alessandro Bellantoni es taxista en Roma y, desde el 2 de junio, Caballero de la República, un honor que le concedió el presidente de Italia, Sergio Mattarella, por su generosidad durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus que tanto daño ha provocado en su país.

Alessandro Bellantoni trabaja como taxista en Roma desde hace 15 años. Durante la fase 1 de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus se ofreció a estar en primera línea para apoyar a las personas en dificultad, en particular a las familias con hijos discapacitados.

Sin darse cuenta saltó a los titulares por el «viaje» que hizo de Roma a Vibo Marina para acompañar al Hospital Pediátrico Bambin Gesù a una pequeña de tres años que debía hacer su control oncológico.

Cuenta cómo nació su gesto:

Sabía que había una niña que necesitaba hacerse un control en el Bambino Gesù. Y la visita era muy importante porque la niña, que ahora tiene más de 3 años, tuvo que someterse a ciclos de quimioterapia en el pasado. Conozco a la familia que, como yo, también tiene otro hijo con discapacidad. Solo que, en este momento, esa pareja está atravesando un momento difícil y por eso me ofrecí a echar una mano. ( romatoday.it )

Le pidió a su cooperativa que lo ayudara a recolectar todos los certificados médicos y autorizaciones necesarias, para hacer el viaje respetando plenamente las estrictas reglas de viaje impuestas durante ese período. Agrega que lo detuvieron un par de veces en los restaurantes de la carretera:

Durante el viaje de ida, a la altura de Cosenza, me detuve para tomar un café. Los agentes de la policía de tránsito, con curiosidad, me pidieron explicaciones. Les expliqué y tengo que decir que fueron tan amables que me pagaron el café. (Ibidem)