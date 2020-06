El sacerdote contemporáneo por el que se recuerda a los barrenderos

El 14 de junio se celebró en la Argentina el Día del Barrendero, jornada en la que desde 2003 se honra a quienes diariamente limpian los espacios públicos. En el origen de la efeméride, la vida y desaparición de un sacerdote, el padre Kléber Mauricio Silva Iribarnegaray, nacido en Uruguay.

Mauricio Silva nació en una familia muy humilde de Montevideo en 1925. Llegó a la Argentina para sus estudios en la familia salesiana, en la que fue ordenado sacerdote en 1951. Fue parte de la misión salesiana en la Patagonia, aunque regresó a su país a finales de la década del 50 para acompañar a su madre, en grave estado, y se incardinó en Montevideo.

Ya en la década del 70, se acercó a la familia espiritual de Charles de Foucauld y se unió a los Hermanos del Evangelio, fraternidad basada en tres pilares: oración, vida fraterna, y compartir la vida de los pobres. Para ello, regresó a la Argentina a unírseles en Fortín Olmos, Chaco. Vivió en Rosario, y al tiempo, como parte del compartir con los pobres, el padre Mauricio comenzó a trabajar con ellos como barrendero en Buenos Aires. Y a comprometerse en mejores condiciones de trabajo para ellos.

“Aquí no valen las investiduras o nombramientos de obispos para presentarte a los feligreses de una parroquia… Ni los proyectos de obras y construcciones para entrar en un barrio, aquí la relación y por tanto la presentación es por la única puerta que Dios le puso a la vida: la amistad… Lo cierto es que un buen día en Buenos Aires, con toda mi carga de esperanzas, me sorprendí mirando en el barrio de La Boca a un barrendero… un hombre pequeño y sucio limpiando una calle. Fue cosa de segundos… allí estaba mi lugar… y los “muchos hombres que tengo en la ciudad para ti”, como encontré luego en San Pablo. El cuadro me lo decía todo. Como uno de ellos, para ellos, buscando con ellos, para anunciarles a ellos”, reflexionaba el padre Silva.