El Papa subasta los regalos de deportistas para donarlo a obras contra la pandemia

El papa Francisco subastará los regalos que ha recibido de parte de deportistas de talla mundial que le han visitado algunas vez en el Vaticano para recoger dinero para sus obras de caridad contra la pandemia. Estos son algunos de los prestigiosos premios que se subastarán en la plataforma, a partir del lunes 8 de junio de 2020:

Una bicicleta Specialized personalizada, regalada al Papa Francisco por el campeón mundial Peter Sagan, una camiseta del equipo de fútbol Roma de edición limitada y una pulsera, ambas pertenecientes a su capitán, Francesco Totti, y firmadas por él, el body de entrenamienti autografiado por el velocista Filippo Tortu y un entrenamiento más cena, con el atleta en Milán, el bañador y el gorro autografiados de Federica Pellegrini, las botas de la campeona de esquí Sofía Goggia.

Y además, una visita para dos personas a la base logística de Luna Rossa en Cagliari, con un paseo en el barco y la camiseta del equipo firmada por toda la tripulación, una cena para dos personas en la casa de los campeones de esgrima Valerio Aspromonte y Carolina Erba, una cena en Castellammare di Stabia con los campeones de remo Beppe y Carmine Abbagnale y la camiseta que el piloto Alex Zanardi usó en los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

El apoyo extraordinario y la adhesión del Papa Francisco

Fue el propio Papa Francisco, durante una audiencia extraordinaria el pasado 20 de mayo, quien promovió y apoyó la iniciativa benéfica We Run Together, organizada por la Athletica Vaticana, el grupo deportivo Llamas Amarillas de la Guardia de Finanzas, el “Atrio de los gentiles” y Fidal-Lazio.

Francisco comprometido desde siempre con la promoción del deporte como instrumento de inclusión, de compartición, de paz y de solidaridad, invita de hecho a todos a “correr con el corazón”, participando en la iniciativa, porque “los verdaderos valores del deporte son particularmente importantes para enfrentar este tiempo de pandemia y, sobre todo, la difícil reanudación”.

Entre los premios de la subasta también hay algunos artículos deportivos prestigiosos puestos a disposición por el Papa Francisco y el cardenal Gianfranco Ravasi.

¿Cómo funciona la subasta benéfica de We Run Together?

A partir del 8 de junio y durante unos dos meses, todos los aficionados tendrán la oportunidad de adjudicarse, cada semana, objetos exclusivos autografiados y/o experiencias deportivas gracias a la participación activa de una pluralidad de campeones, empresas y sociedades. Bastará con acceder a la página web http://www.charitystars.com, en la sección dedicada a la subasta We Run Together, seleccionar el objeto o experiencia preferida y hacer una oferta más alta que la anterior o la base de la subasta. Cada artículo o experiencia permanecerá en la subasta 10 días, al final de los cuales el mejor postor ganará el premio.

Cada semana, a partir del 8 de junio y durante unos dos meses, se pondrán a la venta nuevos artículos. Todas las actualizaciones de los artículos y experiencias disponibles cada semana se publicarán, además de charitystars.com, en http://www.athelticavaticana.org, http://www.cortiledeigentili.com, http://www.fiammegialle.org y en los respectivos canales sociales de las tres organizaciones.

¿Donde va la recaudación de la subasta?

El producto de la subasta benéfica “We Run Together” se donará al personal sanitario de dos hospitales, el Papa Juan XXIII de Bérgamo y la Fundación Poliambulanza de Brescia, estructuras ambas que en los últimos meses han afrontado de forma especial la emergencia sanitaria de Covid-19.

We Run Together, de hecho, como señaló el Papa Francisco en el vídeomensaje con el que presentó la campaña, “es una iniciativa para ayudar y dar las gracias a las enfermeras, los enfermeros y el personal de los hospitaless que están viviendo su profesión como una vocación, heroicamente, arriesgando sus vidas para salvar a otros”.

¿Es posible hacer una donación gratuita sin participar en subastas individuales?

Sí, todos aquellos que deseen contribuir a la recaudación de fondos, aunque no participen en las subastas, pueden hacer una donación gratuita, siempre en la sección dedicada a We Run Together en el sitio web http://www.charitystars.com. Participando en las subastas o haciendo una donación gratuita tendrá la oportunidad de participar en el sorteo para recibir premios especiales, incluyendo una camiseta de Athletica Vaticana firmada por el Papa Francisco.

¿Qué campeones y clubes deportivos se han unido a la iniciativa?

Atletismo, automovilismo, baloncesto, fútbol, canotaje, remo, judo, karate, natación, rugby, esgrima, deportes de invierno, tenis, tiro, náutica: hay para todos los gustos. Son muchos y de todas las disciplinas, los atletas y campeones – italianos e internacionales, que han elegido unirse a la carrera de solidaridad, poniendo a disposición objetos personales o experiencias muy sugestivas.

En las próximas semanas, por lo tanto, será posible pujar para ganar objetos y experiencias con, entre otros: Beppe y Carmine Abbagnale, Valerio Aspromonte, Enrico Berre’, Thiago Braz Da Silva, Samuele Burgo, Tania Cagnotto, Martina Caironi, Niccolò Campriani, Daniele Cassioli, Cristina Chirichella, Chiara Oltri, Monica Contrafatto, Yeman Crippa, Roberto Di Donna, Fabrizio Donato, Carolina Erba, Arianna Fontana, Daniele Garozzo, Kristian Ghedina, Sofia Goggia, Christof Innerhofer, Carolina Kostner, Assunta Legante, Andrea Lo Cicero, Matteo Lodo, Stefano Maniscalco, Pietro Mennea, Annalisa Minetti, Sara Morganti, Federico Morlacchi, Sandi Morris, Manfred Mӧllg, Manuela Mӧllg, Nicole Orlando, Antonella Palmisano, Giulio Maria Papi, Federica Pellegrini, Flavia Pennetta, Giulia Quintavalle, Davide Re, Massimiliano Rosolino, Antonio Rossi, Giada Rossi, Clemente Russo, Katerina Stefanidi, Gianmarco Tamberi, Ruggero Tita, Filippo Tortu, Francesco Totti, Giuseppe Vicino, Bebe Vio, Alessandra Vitale, Dorothea Wierer, Blanka Vlasic, Alex Zanardi e Ivan Zaytsev.

También participan los clubs de fútbol Milán, Juventus, Lazio, Brescia Calcio, las casas automovilísticas Ferrari y Lamborghini y la firma de alta moda Armani y habrá otras sorpresas a lo largo de las semanas.