Pakistán: A los cristianos se les niega ayuda por el COVID 19

Las ONG y los líderes musulmanes en Pakistán están acusados ​​de negarse a brindar ayuda de emergencia COVID-19 a cristianos y otras minorías religiosas, a pesar de que se encuentran entre los más afectados por la pandemia.

Cecil Shane Chaudhry, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Justicia y la Paz (NCJP), una organización de derechos humanos dirigida por católicos, citó informes de organizaciones religiosas y mezquitas que hacen anuncios diciendo a los cristianos que no se presenten para recibir alimentos y otros productos de emergencia.

En declaraciones a la organización benéfica católica Aid to the Church in Need, Chaudhry dijo que los cristianos y otras minorías religiosas necesitaban ayuda, ya que muchos de ellos tienen los trabajos peor pagados, dependen de los salarios diarios y de los alimentos básicos, y el trabajo es cada vez más escaso debido al confinamiento.

Y, subrayando que las mujeres de las minorías estaban especialmente en riesgo, pidió al gobierno de Pakistán que proporcione máscaras, guantes y otros equipos de protección contra el COVID-19 para los trabajadores sanitarios y domésticos, muchos de los cuales son cristianos.

Con el gobierno de Pakistán ahora levantando el confinamiento, Chaudhry dijo que temía un aumento en los casos de COVID-19, especialmente entre cristianos y otras minorías cuyos trabajos, afirma, los ponen particularmente en riesgo de infección.

Chaudhry dio informes de cómo a los cristianos en una aldea cerca de Lahore, en Raiwind Road, se les negó la ayuda alimentaria y cómo, en otra ocasión, unas 100 familias cristianas fueron excluidas de la distribución de alimentos en la aldea de Sandha Kalan, en el distrito de Kasur del Punjab.

Afirma que hay informes de que el personal de ayuda de emergencia de COVID-19 sobre el terreno se negó a brindar ayuda a los no musulmanes, ya que las donaciones se habían presentado como ofrendas caritativas de Zakat, de acuerdo con la ley islámica Shari‘a.

El Sr. Chaudhry afirma: “El COVID-19 no conoce límites: todos están en riesgo, independientemente de su religión, entonces, ¿cómo puede ser justo negar alimentos y otra ayuda de emergencia a los cristianos y otras minorías, especialmente cuando están entre los que más sufren?”

El jefe del NCJP citó a un imán de una mezquita en la Ciudad Modelo de Lahore que, dijo, había anunciado en un sermón reciente: “Habrá una distribución de raciones mañana por la mañana para las personas necesitadas, pero solo para los musulmanes”.

Pakistán tiene 32.819 casos confirmados de coronavirus, según los últimos informes, con 733 muertos, aunque Chaudhry enfatizó que muchos casos no se han informado.

El líder del NCJP pidió al gobierno que consulte con los grupos minoritarios sobre las iniciativas de respuesta de COVID-19 y que haga un mejor uso de los datos del censo para dirigir la ayuda a los más vulnerables.

Él dijo: “Aunque se están trabajando en planes, por ahora no conocemos [ninguna iniciativa para incluir] miembros de minorías religiosas para asegurar que sus necesidades no sean ignoradas”.

A principios de abril de 2020, ACN informó sobre las afirmaciones de que el Saylani Welfare International Trust, una organización benéfica en Karachi, había entregado cupones de alimentos en el distrito de Korongi de la ciudad portuaria, pero cuando llegaron a hogares cristianos, se fueron.

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha implementado un programa de ayuda de emergencia para el COVID-19 de 5 millones de euros.