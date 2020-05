Covid-19: ¡Protejan a los médicos!, un llamado urgente en Nicaragua

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

La preocupación está instalada y proviene de varios sectores. En las últimas horas se sumó la propia Organización Panamericana de la Salud (OPS), que advirtió que la información sobre el avance de la pandemia del coronavirus es escasa y no permite hacer los debidos análisis en detalle (25 casos confirmados y 8 fallecidos decían los reportes oficiales).

Es que Nicaragua sigue siendo uno de los pocos países donde aún –desde el gobierno liderado por Daniel Ortega- se siguen promoviendo las actividades masivas y la evasión a recomendaciones como la del distanciamiento social, entre otras.

Del otro lado, a nivel “extraoficial”, la voz de los que más sufren. Entre ellas la de los médicos y personal de la salud, quienes en los últimos días han estado advirtiendo sobre el aumento de personas hospitalizadas con síntomas similares a la covid-19 y hasta el crecimiento de fallecidos por “neumonía atípica”.

“En estos días he tenido oportunidad de hablar con algunos médicos de Nicaragua y algunos han llorado del otro lado de la llamada. Están sufriendo. Muchos con temor. No se atreven a decir lo que ocurre porque temen que les anulen sus títulos, temen perder su trabajo, que es con lo sostienen a sus familias. Todos los médicos están dejándose guiar por la nobleza de su corazón y por la ciencia que acompaña a su profesión”, expresó recientemente monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua,a través de su canal de Youtube.





“La situación es doblemente difícil. (Tenemos) un régimen que no ha dado informaciones claras, con un lenguaje que se pueda entender, no se ha hecho las pruebas suficientes, no ha habido una estrategia para afrontar la pandemia. Los hospitales están rebasados”, agregó este obispo, actualmente en el exilio y con rol protagónico a la hora de darle visibilidad a las hostilidades que han estado viviendo de manera sistémica los miembros de la Iglesia en Nicaragua desde hace varios meses.

Por otro lado, el propio Báez, en diálogo con I Media, sostuvo que el papa Francisco está siguiendo de cerca todo lo que está sucediendo en Nicaragua, más allá de la pandemia.

“Personalmente, lo he visto tres veces en Santa Marta desde que salí del país, y puedo decir que está muy interesado en la situación, hace muchas preguntas y me apoyó mucho”, expresó en la videollamada de este 12 de mayo.

¡Protejan a los médicos!

En el medio de esta compleja situación, una vez más aparece la voz de la Iglesia en Nicaragua, que este 12 de mayo se volvió a pronunciar sobre la actualidad y la situación que se está viviendo a nivel de hospitales y así evitar mayores contagios.

“Es urgente dotar al personal de salud pública de los equipos de protección necesarios para evitar mayor contagio entre ellos. Agradecemos y apreciamos la labor invaluable de todos los médicos y personal sanitario que actuando con ética y profesionalismo han defendido la salud y la vida de nuestro pueblo”, concluyen los obispos en el comunicado.

El mensaje fue dado vísperas de la fiesta de la Virgen de Fátima, aspecto que toca de lleno a este país de profundas raíces marianas. Precisamente, en este atípico 2020, la Virgen peregrina sigue recorriendo en “silencio” este país y colmando de esperanza a los fieles.

En las últimas horas se compartió la siguiente imagen desde Misión Fátima en Nicaragua:

Una vez más la madre, que consuela a sus hijos en los momentos más oscuros y menos transparentes.

