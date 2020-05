Los Barrecheguren: Padre e hija juntos a los altares

Conchita tuvo mala salud desde pequeña. Por eso sus padres optaron por el homeschooling, una alternativaa poco común en la ciudad española de Granada a principios del siglo XX.

El ambiente familiar ayudó a despertar en ella el deseo de convertirse en monja carmelita, aunque la enfermedad le impidió cumplir su sueño.

A los 22 años, murió a causa de la tuberculosis, el 13 de mayo de 1927. Unos meses antes de morir, escribía:

“Y esta vida tan corta, tan fugaz, me la da Dios, para ganar una eternidad. ¡Desgraciada de mí si la desperdicio! ¡Desdichada de mí si la empleo en otra cosa que no sea amar a Dios!“.

“Lo extraordinario de Conchita es su vida ordinaria y común”, explica el vicepostulador de la causa de canonización de los dos españoles, padre e hija, Francisco José Tejerizo Linares en una web dedicada a su proceso.

“Pero, además, hay dos cosas específicamente singulares en ella y que le hicieron llamar la atención de quienes la conocieron: Su modo de aceptar y afrontar la cruz y su alejamiento del mundo y de todo lo que pudiera distraerla de su proceso de crecimiento espiritual”.

En oraciones puede intuirse lo que sufrió a causa de la enfermedad, pero también su profundo deseo de Dios:

¡Oh Jesús mío!

Te pido que me conduzcas

por el camino del cielo.

Haz que las dificultades

no me espanten

y no dejes que me vuelva atrás.

Haz que te vea al final del camino,

para que tenga fuerzas

y pueda seguir subiendo

hasta llegar a ti.

Te pido ser de quienes

entran por tu puerta,

para gozar siempre de tu amor.