Coronavirus: El aborto no es una salida para las mujeres embarazadas y abandonadas en México

“México enfrenta una triple crisis humanitaria en estos momentos, y las tres están cobrando vidas: la pandemia del coronavirus, la crisis económica y social, y la emergencia que atraviesan las madres embarazadas en situación de vulnerabilidad”.

Con estas palabras expresó su preocupación sobre las tres crisis sociales y de salud pública que atraviesan el corazón del país norteamericano el fundador del Movimiento “Viva México”, Eduardo Verástegui.

El también actor, productor de cine y activista a favor de los derechos humanos, particularmente de los derechos de los no nacidos, expresó en rueda de prensa que las tres crisis traen dolor y traen víctimas.

Sabemos que no es una salida

“Por ejemplo, algunas mamás embarazadas que enfrentan un panorama inestable, están solas o sufren violencia o caída del empleo, quedan expuestas al riesgo de pensar que el aborto es la salida a sus problemas. Y no lo es. Sabemos que no lo es”, expresó Verástegui.

Sin embargo, y ante la avalancha de información en la que se habla constantemente del peligro de infectarse del coronavirus y morir por parte de las mujeres embarazadas, se debe trabajar, dijo Verástegui, en “soluciones concretas, para que nunca ninguna mamá mexicana se sienta sola y mucho menos en estos momentos de crisis”.

Junto con el cantante Alexander Acha, Verástegui estrenó un video con la canción “Quiero vivir”, compuesta e interpretada por ambos. En el video se expone lo que significa optar por la vía del aborto, y se afirma que los hijos en el vientre esperan el cobijo de sus mamás.

“Pero debemos ayudarlas; no se trata solo de decirles que cuiden las dos vidas, sino de trabajar en soluciones concretas”, añadió.

Movimiento Viva Mexico

¿Cuánto vale una vida?

“Las tres emergencias nos importan –dijo luego-. El coronavirus, con más de 1,500 muertes al día de hoy en nuestro país, pone blanco sobre negro cuánto vale la vida. Pues, en este marco, tengamos también muy en cuenta a las mujeres embarazadas y a sus bebés”, subrayó Verástegui.

En los últimos 13 años, en la Ciudad de México (el único Estado del país en el que se permite el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación), más de 250 mil mexicanos y mexicanas han muerto por aborto, según de “Viva México”.

En el difícil contexto actual de crisis económica y humanitaria, señaló Verástegui, “hay mamás embarazadas, en estado de pobreza aguda y de vulnerabilidad, que necesitan ayuda”.

Los cuidados de la mamá embarazada para protegerse del coronavirus y cuidar a sus bebés también forman parte de las necesidades más urgentes. “Ofrecerles un refugio, en particular las embarazadas en situación de calle o a las adolescentes que se van de su hogar o que rompen con sus padres por el embarazo es prioritario en estos momentos”, expuso el actor y productor mexicano.

Quiero vivir

La canción de Acha y Verástegui que aparece en el video pone en boca de un bebé no nacido palabras para su mamá y su papá:

*Siente cómo me muevo / y late fuerte, fuerte mi corazón. / Cuánto deseo verte. / Indefenso, crezco en silencio / pero ya te oigo y te siento. / Mamá, papá, yo quiero vivir, / como tú, como él. / Mamá, solo tú me puedes salvar. / No te dejes engañar.

El video concluye con un llamado, que es a la vez el mensaje del grupo de 500 organizaciones a favor de la vida que apoyan a Verástegui en su lucha por defender la vida de quienes no han visto la luz: “No estás sola, estamos contigo”.