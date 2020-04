100 vueltas al jardín que salvan vidas

El capitán Tom Moore se planteó un desafío antes de cumplir 100 años el 30 de abril. Quería agradecer al personal médico del NHS en Inglaterra por su “magnífica” ayuda después de haber sido hospitalizado previamente por un cáncer de piel y cadera rota.

El veterano del ejército decidió que la mejor manera de agradecer a los servicios de salud, que al igual que todos los servicios médicos en todo el mundo, están tratando de sacar adelante a los miles de pacientes con coronavirus cada día, es usar su cadera rota lo mejor que pueda. Con una andadera para caminar en la mano, el nonagenario se propuso dar 100 vueltas a su jardín antes de cumplir su impresionante centenario.

Cada vuelta son 25 metros, no es tarea fácil para alguien que ha tenido cáncer, una fractura de cadera y que está a punto de convertirse en centenario. Inicialmente, cuando comenzó el 8 de abril, esperaba recaudar £1,000 (aproximadamente $1,250) para NHS Charities Together, según la BBC. Así que se impactó cuando las donaciones alcanzaron rápidamente £500,000 (alrededor de $630,000), diciendo: “Agradezco al público británico desde el fondo de mi corazón. ¿Quién hubiera pensado que cuando establecí un objetivo de £1,000 hace una semana, alcanzaría £500,000?

Pero sus esfuerzos obviamente tocaron la fibra sensible a muchos, ya que esas donaciones han seguido aumentando hasta llegar a £9 millones, y no hay señales de que disminuyan.

Dando 10 vueltas al día, el ex capitán del ejército está decidido a terminar su objetivo de 100 vueltas a tiempo para su cumpleaños. Sin embargo, su hija Hannah compartió con The Guardian que es probable que logre su objetivo con mucha anticipación y declaró: “Siempre supimos que era una joya de hombre, pero no teníamos la menor idea de que su historia atraparía los corazones del país”.

Ellie Orton, directora de NHS Charities Together, también compartió: “Me siento profundamente inspirada y humilde como el resto del país por el capitán Tom y lo que ha logrado”. El dinero recaudado se destinará a paquetes de bienestar y centros de descanso para el personal de primera línea del NHS, así como dispositivos electrónicos para que los enfermos se comuniquen con sus seres queridos.

Con tanto dinero recaudado, Moore podría ser excusado de terminar sus 100 vueltas y descansar. Sin embargo, ya está pensando en hacer otros 100 si eso ayuda a recaudar más dinero. Como él dijo: “Nuestras valientes enfermeras y médicos están en primera línea en este caso … esta vez nuestro ejército lleva uniformes de médicos y enfermeras y están haciendo un trabajo maravilloso”.