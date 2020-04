Madrecita de Guadalupe, ¡te suplicamos por el fin del coronavirus!

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

¿Y si volteamos los ojos hacia la Virgen de Guadalupe? Una y otra vez. La consigna es ésa. En este tiempo de pandemia desatada por el Covid-19 América Latina vuelve a suplicarle a su madre y emperatriz.

Es por eso que este 12 de abril, Domingo de Pascua, la Iglesia en América Latina y el Caribe se prepara para un momento conmovedor: la consagración total a la Virgen de Guadalupe.

A través del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), se incentiva a todos los países a que se unan desde diversas plataformas digitales. Pero uno de los puntos más significativos de esta consagración tiene que ver precisamente con la gran súplica: la salud y el fin de la pandemia.

“La celebración que tendrá lugar el 12 de abril a las 12 m. (Hora de México) busca poner el continente bajo la mirada amorosa de la Virgen de Guadalupe en estos momentos difíciles en los que ella puede abrir las puertas de la esperanza”, señala un comunicado difundido por la Celam.

Efectivamente, el domingo de Pascua en las parroquias y templos de América Latina y El Caribe se exhorta a tocar 12 campanadas para iniciar el Rosario misionero ofrecido por la salud de las personas de todo el continente, para luego celebrar la misa y posterior consagración.

En ese sentido, también se prevé la presentación de una ofrenda floral en el mismo lugar donde el papa Francisco rezó en silencio en febrero de 2016 cuando visitó México.

Así pues, la confianza está intacta. La Virgen de Guadalupe sigue siendo el gran punto de apoyo. Y la repuesta seguirá siendo la misma, como aquella recibida por el indio Juan Diego:

“¿Acaso no estoy aquí, que soy yo tu madrecita? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, y en resguardo? ¿Acaso no soy la razón de tu alegría? ¿No estás en mi regazo, en donde yo te protejo? ¿Acaso todavía te hace falta algo?”

