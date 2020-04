Aparece un libro inédito de Juan Pablo II

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

El día en que se cumplen 15 años de su fallecimiento el 2 de abril de 2005 el papa Juan Pablo II,, vuelve a ser noticia. Acaba de publicarse -por primera vez- uncuyo contenido hasta ahora no estaba al alcance del gran público.

Se trata de unas reflexiones que Karol Wojtyła escribió cuando era arzobispo de Cracovia, hace más de 50 años, y “parecen redactadas para nuestros días”, en palabras de Jaymie Stuart Wolfe, la editora sénior de Ave Maria Press, el sello norteamericano que asume el reto en estos tiempos de pandemia por coronavirus.

El manuscrito que ahora se ha trasladado a la imprenta y a la versión digital lleva por título “Teachings for an Unbelieving World: Newly Discovered Reflections on Paul’s Sermon at the Areopagus”.

Ave Maria Press Una de las páginas del manuscrito original, que fue redactado en polaco.

Tal como anuncia el título, el texto de quien sería Juan Pablo II y posteriormente san Juan Pablo, presenta una reflexión y unas enseñanzas del Wojtyła pensador y pastor a partir del discurso de san Pablo en el Areópago, en Atenas, que nos ha llegado a través del capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles.

El manuscrito original es hológrafo (de puño y letra del entonces arzobispo de Cracovia), está escrito en polaco y ocupa 39 páginas en tinta negra. Quedó guardado en un cajón y todavía no se ha podido fechar con exactitud. “Por las alusiones que aparecen en el texto, deducimos -apunta Wolfe- después de la conclusión del Concilio Vaticano II (8 de diciembre de 1965), momento que coincidió con la celebración de los 1.000 años de cristianismo en Polonia, su tierra natal, en 1966.

La figura de san Juan Pablo se ha presentado como la de un filósofo y teólogo que a la vez tuvo el carisma de llegar con su palabra y su obra a multitud de personas. Con energía lideró la Iglesia Católica y acometió una gran expansión apostólica en los cinco continentes. Fue el papa que viajó a 129 países.

Puntos en común con san Pablo

En Juan Pablo II pueden verse numerosos puntos en común con san Pablo. “Teachings for an Unbelieving World” reafirma esa proximidad puesto que en el manuscrito del entonces arzobispo de Cracovia, este toma el discurso del Apóstol de las Gentes y hace de él una lectura relevante e inspiradora.

Ave Maria Press Portada del libro, que acaba de publicarse.

Temas fundamentales de su papado

En opinión de la editora, el manuscrito “es una meditación extensa, en la que ya aparecen los que serán temas fundamentales del papado de Juan Pablo II: el amor humano, la libertad, la verdad, la dignidad de la persona humana, el poder de la Eucaristía, el lugar del hombre y la mujer en la Creación, la importancia de la oración, la gracia del Espíritu Santo… y todas estas cuestiones son planteadas en el contexto de un mundo escéptico”.

“Relevante para la situación que atravesamos”

Resulta asombroso para Wolfe lo que hace san Juan Pablo con el Discurso de san Pablo a los atenienses: “Es como si desempaquetara el contenido de lo que dijo el Apóstol en ese entorno y lo hace aplicable al mundo contemporáneo. Es absolutamente relevante para la situación que estamos atravesando”.

Wolfe explica que “san Juan Pablo supo ver más allá del aparente fracaso del Apóstol ante los intelectuales y líderes de la cultura griega. San Pablo no obtuvo muchas conversiones ni la elite ateniense se mostró impresionada por su mensaje, ¡ni siquiera les dedicó una carta, no existe una Carta a los Atenienses!”.

“Sin embargo -añade- Karol Wojtyła, entonces arzobispo de Cracovia, no ve en ella la prueba de un fracaso sino un mensaje de Dios a un mundo que se mueve entre el escepticismo y la incredulidad. Encaja con la necesidad del mundo contemporáneo”.





De lectura asequible para el público en general

En cuanto al público al que puede interesar este texto, Jaymie Wolfe comenta que “san Juan Pablo tiene textos de mucha profundidad filosófica que pueden ser de acceso difícil para un lector medio, pero en este caso nos encontramos más bien con un texto de catequesis, más para el ciudadano común. Pienso que puede llegar a todo tipo de público”.

Hoy se cumplen 15 años del fallecimiento de Juan Pablo II y el próximo 18 de mayo se celebrarán los 100 años de su nacimiento. Wolfe valora este nuevo libro como “un regalo del papa santo que puede ayudarnos en este tiempo. Cuando acabe la etapa de aislamiento, tendremos que volver al mundo. Este libro tiene una gran sabiduría y puede enseñarnos cómo volver a un mundo que hoy vive con poca fe. Nos orientará para aprender con qué actitud y comprensión podemos enfrentarnos al reto y lo que realmente significa vivir y proclamar la fe en el mundo de hoy”.

El libro cuenta con una introducción de Scott Hahn, teólogo bíblico y escritor, y un prólogo de Georg Weigel, también escritor y autor del bestseller “Testigo de la Esperanza”, biografía de Juan Pablo II.